トー・ラム書記長 党中央機関の党委員会第1回大会に出席

大会で発表された政治報告によりますと、2024年第4四半期以降、トー・ラム書記長が率いる政治局と書記局は、非常に短期間のうちに、党中央機関が戦略的かつ歴史的意義を持つ多くの重要な任務の遂行を指導してきました。特に、政治システムの組織・機構の再編は、科学的、政治的、法的、そして実践的な根拠に裏打ちされた、的確な方針であり、高い政治的決意を示したものです。現在までに、政治システム全体が膨大な作業量を予定より早く完成し、幹部、党員、そして国民の賛同と支持を得ており、国際世論からも高く評価されています。



党中央機関の党委員会書記を務めるチャン・カム・トゥ書記局常務は、次のように語りました。

（テープ）

「我々は、党中央委員会、政治局、書記局への戦略的な助言を行う役割を深く信じています。党委員会は、幹部、党員、公務員、職員、労働者を指導し、団結、忠誠、献身、創造性の精神を発揮させ、委託された任務を立派に遂行させます。そして、国全体と心を一つにして、豊かで強く、繁栄し、文明的で幸福な国家を築くという願いを実現していきます」 (VOVWORLD)