トー・ラム書記長：知識人・科学者・芸術家の貢献に敬意、今後も発展を牽引する力に

6日午前、ハノイで、8月19日の八月革命および9月2日の建国80周年記念日を記念して開催された、全国の知識人・科学者・芸術家を代表する80人の代表との懇親会に出席したトー・ラム党書記長は、これまでの多大な貢献に感謝の意を表しました。

トー・ラム書記長は、これらの人々が科学技術の発展や、民族のアイデンティティを色濃く反映した先進的な文化・芸術の構築において、中核的かつ先導的な存在であると強調しました。

今後の国家発展の方向性について、トー・ラム書記長は次のように述べました。

（テープ）