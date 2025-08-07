ニュース
トー・ラム書記長：知識人・科学者・芸術家の貢献に敬意、今後も発展を牽引する力に
6日午前、ハノイで、8月19日の八月革命および9月2日の建国80周年記念日を記念して開催された、全国の知識人・科学者・芸術家を代表する80人の代表との懇親会に出席したトー・ラム党書記長は、これまでの多大な貢献に感謝の意を表しました。
トー・ラム書記長は、これらの人々が科学技術の発展や、民族のアイデンティティを色濃く反映した先進的な文化・芸術の構築において、中核的かつ先導的な存在であると強調しました。
今後の国家発展の方向性について、トー・ラム書記長は次のように述べました。
（テープ）
「現在、党中央委員会は第14回大会に向けた準備を積極的に進めています。この大会は、国民の豊かで幸福な暮らしの実現に向けて、ベトナムを繁栄と持続可能な発展の時代へと導く重要な節目となります。新たな点としては、政治報告、社会経済報告、党建設に関する報告の3つの文書を『政治報告』という一つの総合文書に統合することが挙げられます。また、大会では今後5年間の行動計画も承認される予定です」
トー・ラム書記長は、党と国家が常に知識人・科学者・芸術家の才能と情熱を発揮するため、好ましい条件を提示するとしたうえで、今後もこの人材層が国の力強い前進を支える先導役として活躍することへの期待を示しました。
(VOVWORLD)