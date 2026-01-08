Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

トー・ラム書記長：知識と創造性で民族の飛躍への志を喚起

7日午前、ハノイで、トー・ラム党書記長は、中央政策・戦略委員会の指導部との会合を行い、第14回党大会に提出する2つの決議案の策定について討議しました。

これらは、「科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション（DX）に基づく国家開発モデルの刷新」に関する決議、および「新たな成長モデルの確立と、2桁の経済成長を推進するための戦略的ソリューション」に関する決議です。

席上、発言に立ったトー・ラム書記長は次のように述べました。
(テープ)
「第14回党大会の文書草案に盛り込まれた目標について、党の見解を厳格に遵守し、十分に体制化しなければなりません。この2つの決議は、第14回党大会決議を即座に実行するための極めて重要な内容であると位置づける必要があります。また、実施に向けたロードマップや工程、リソースを明確にし、高い実効性と行動力を確保しなければなりません。決議は行動を促すものであり、全党と政治システム全体に高い統一性をもたらし、社会的な合意を形成するものでなければなりません」
また、トー・ラム書記長は「科学技術、イノベーション、DX」を新たな開発・成長モデルの主要な原動力として位置づけ、長期的な2桁成長を実現するための最も根幹的な要素であると求めると同時に、人間を国家発展のための「最も重要な資源」とし、発展の中心、主体、そして目的として位置づける必要があると強調しました。

最後に、トー・ラム書記長は中央政策・戦略委員会に対し、国内外の専門家や科学者の知恵を最大限に活用し、今後の持続可能な国家発展に寄与する、まことに画期的な内容を提言するよう求めました。

(VOVWORLD)

