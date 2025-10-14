トー・ラム書記長：ベトナムの労働生産性向上に向けたブロックチェーン技術活用の好機

13日午前、ハノイのミーディン国家会議センターで開幕する第1回政府党委員会代表大会に先立ち、トー・ラム書記長は大会出席代表らとともに、政府党委員会所属の各党組織による2021～2025年任期の成果、科学技術・イノベーション・デジタルトランスフォーメーションの成果、経済・文化・社会発展の成果を紹介する写真展を訪れました。

展示会場では、党の指導と政府の創造的かつ果敢な運営のもとで達成された数々の成果が、迫力ある形で紹介され、行動と革新、そして包括的発展の任期を紹介する場となりました。

VBSN＝ブロックチェーン多連鎖サービスネットワークの展示ブースを見学した際、トー・ラム書記長は「ブロックチェーン技術の応用は、ベトナムの労働生産性を高め、国家財政収入の拡大にも寄与する重要な機会である」と述べました。

これに対し、ベトナム・ブロックチェーン・デジタル資産協会会長であり、1Matrix社代表のファン・ドゥク・チュン氏は、トー・ラム書記長および党・政府の指導者に対し、VBSNの初期成果を紹介しました。チュン氏によりますと、同ネットワークの戦略的目標は、国家ブロックチェーン基盤の構築を通じ、ベトナムがコア技術をマスターし、データとデジタル資産の主権を確保するとともに、国家の行政管理の効率化を促進し、民間部門におけるデジタル経済の発展を後押しするということです。

(VOVWORLD)