トー・ラム書記長・国家主席：「量子技術の国家戦略を早期に策定へ」

21日午前、ハノイのベトナム共産党中央本部で、科学技術・イノベーション・デジタル変革に関する中央指導委員会の委員長を務めるトー・ラム書記長・国家主席が、同委員会との会合を主宰し、「社会経済の発展と国防・安全保障に向けた量子技術の研究・応用・開発」プロジェクトについて協議しました。

トー・ラム書記長・国家主席、会合を主宰（写真：Văn Hiếu/VOV）

会合でトー・ラム書記長・国家主席は、党や国家機関、国防・安全保障、銀行、エネルギー、通信などの重要情報システムを全面的に点検し、適切な移行ロードマップを策定するよう求めました。そのうえで、早い段階から主体的に対応し、重点分野に集中して投資していく必要があると強調しました。

また、人材育成とイノベーション・エコシステムを特に重視し、国内の有力研究グループの育成を進めるとともに、国際協力を強化し、在外ベトナム人科学者や海外の専門家の参加を促すよう求めました。

さらに、国家機関、研究機関、大学、企業、国防・治安関連機関が連携して量子技術分野のイノベーション・エコシステムを形成していくことが重要だと指摘しました。

トー・ラム書記長・国家主席、会合で発信（写真：Văn Hiếu/VOV）

トー・ラム書記長・国家主席は、次のように述べました。

「量子技術に関する国家戦略を早期に策定・公布し、複数の有力研究チームと国家レベルの重点研究施設を備えた国家量子技術センターの設立を進める必要があります。また、量子技術のエコシステムを構築し、3件から5件の国家試験プロジェクトを選定して、重点的に投資していきます。さらに、量子技術分野で中核となるおよそ1000人の人材育成プログラムを立ち上げ、強力な海外パートナーとの選択的な国際協力ネットワークを構築するとともに、知識移転や人材育成を通じて、量子産業のバリューチェーンへの参画を進めていきます」

[VOVWORLD]