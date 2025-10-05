トー・ラム書記長、公安部隊の党委員会第8回大会に出席

大会には、トー・ラム書記長をはじめ、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長などの党と政府の指導者、そして、人民公安部隊の6万7千人の党員を代表する350人の代表が出席しました。

2020年から2025年の任期に、人民公安部隊は国家安全の確保、社会秩序の維持、党の建設、そして近代的で精鋭な公安部隊づくりに多くの成果を収めました。

大会で演説を行ったトー・ラム書記長は2025年から2030年の新たな任期において、公安部隊が5つの課題の解決に力を入れるよう指示しました。これらは平和で安定した環境の強化、秩序と規律のある安全で健全な社会の構築、国のデジタル主権、経済安全、サイバーセキュリティ、データといった新たな分野での安全の確保、無人ロボットやサイバー戦争といった新しい形態の脅威を未然に防ぐなどの課題があります。トー・ラム書記長は次のように述べました。

「人工知能や量子技術など科学技術の力の活用を通じて、公安部隊の総合的な能力を強化し、特に基層社会を支える「村レベルの公安」の役割を重視すべきです。さらに、安全保障分野での国際協力と外交活動を推進し、外部からの破壊的な動きを抑止しつつ、国家発展のための「生存・発展空間」を拡大し、地域と世界の平和と安全にさらに貢献しなければなりません」

