トー・ラム党書記長・国家主席、単純労働から創造的労働への抜本的転換を求める

会議には、レ・ミン・フン首相やチャン・カム・トゥー書記局常務らが出席しました。

会議の総括で、トー・ラム党書記長・国家主席は、進捗管理から具体的な成果を重視する運営へとさらに転換するよう求めました。

また、すべての課題について、解決すべき問題や最終的に生み出す成果、その利用者、担当機関と責任者、実施条件、評価基準を明確にする必要があると強調しました。

トー・ラム党書記長・国家主席は、次のように述べました。

（テープ）

「市場で通用する製品と競争力のある企業を生み出すため、資源を重点的に投入しなければなりません。各省庁や地方は、どのような技術に取り組み、どのような製品を生み出すのか、それは誰のためのもので、どの市場で使われ、誰が市場投入に責任を持つのかという、極めて具体的な問いに明確に答える必要があります。科学技術は、社会に新たな価値をもたらしてこそ、真の意義を持ちます。すべての研究課題は、実用化や商業化を見据え、経済と社会全体の競争力向上につながるものでなければなりません。各省庁や地方は、それぞれの分野でイノベーションの拠点とならなければなりません」