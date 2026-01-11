Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

トーチュー特区へ ひと足早いテトをもたらす

10日、海軍第5管区司令部と各地方行政府、企業、報道関係者からなる代表団が、南部アンザン省トーチュー特区を訪れ、駐屯する兵士や住民を激励しました。

2026年の伝統的旧正月テトを前にした今回の南西諸島巡りで、ここが最初の訪問地となります。代表団はまずトーチュー寺を参拝し、ホー・チ・ミン主席、そして、50年前のトーチュー島解放のための防衛戦で犠牲となった英雄や、ポルポト政権によって虐殺された一般市民500人を追悼し、線香を手向けました。

その後、第610号レーダー・ステーションの兵士や島民らと共に、伝統的な新年の飾り付けや歌などひと足早いテトを祝いました。

 トーチュー特区人民委員会のチャン・クオック・ザイン副委員長は、次のように語りました。

（テープ） 

「本土からの訪問団を迎えられ、大変嬉しく思います。政府関係者だけでなく住民も皆、胸を躍らせています。こうした交流を通じて、党、政府、そして人民の絆はより一層強まっていくものと確信しています」

1976年12月26日に設立された海軍第5管区所属の第610号レーダー・ステーションは、ベトナム南西海域の主権と大陸棚を守るだけでなく、同海域におけるIUU＝無法・無報告・無規制の漁業対策にも重要な役割を果たしています。

