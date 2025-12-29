チン首相 旧ハウザン省・カマウ省を結ぶ高速道路区間を2026年1月31日までの完成を求める

28日午前、メコンデルタ地域を訪問中のファム・ミン・チン首相と政府代表団は航空機でカマウ省周辺を視察し、同地域の経済・社会発展、国防・海洋安全の状況を確認するとともに、同省で進められている主要インフラ整備プロジェクトの実施進捗を視察しました。

建設現場を視察する チン首相と政府代表団

カマウ省、ダットムイ地区では、現在、ホンコアイ島への交通路整備、カマウ・カイヌオックおよびカイヌオック・ダットムイ高速道路、ホンコアイ多目的港湾など、重要なインフラ事業が進められています

チン首相は、地形や地質条件が厳しく、施工が困難であるとした上で、人員や機材の動員、先進的な施工方法や技術の導入、海上・陸上工事の同時並行実施を指示しました。また、ホンコアイ島への交通路では、観光開発を見据え、インターチェンジや休憩所、景観に配慮した橋梁の追加設計を求めました。

さらに、旧ハウザン省とカマウ省を結ぶ高速道路に関して、建設省に対し、投資主や施工業者を指導し、工期を前倒しして2026年1月31日までに完成させるよう要請しました。チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「4直3交代制で昼夜を問わず施工し、前進あるのみで後退しない。日差しや雨風にも負けず、迅速かつ緊急に進めなければなりません」

また、カマウ省が提案した海岸侵食・崩落対策やカマウ省合併後の二つの行政中心地を結ぶ交通路整備の実施に同意しました。

