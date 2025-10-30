チン首相 中部の豪雨被害の緊急復旧を指示

会議は、中部にあるクアンチ省、クアンガイ省、フエ市、ダナン市にもオンラインで中継されました。

チン首相は、財務省に対し、豪雨被害の復旧のため、フエ省に1500億ドン（約570万ドル）、クアンガイ省とクアンチ省にそれぞれ1000億ドン（約380万ドル）を直ちに交付するよう指示しました。チン首相は、今回の豪雨は中部地域にとって特に大規模なものです。多くの地方で、記録的な降水量を観測したと指摘した上で、関係省庁や地方に対し、暫定的な被害状況を緊急に集計・報告し、直ちに関係機関に報告するよう求めました。チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「党委員会および地方行政当局は死者・行方不明者のいる世帯や、身寄りのない困窮者を始め、地元住民を見舞い、支援するとともに、人々のための最善の支援政策を直ちに実行するよう求めます。また、不運にも亡くなった人々の葬儀の手配や、負傷者の治療を迅速かつ緊急に行うこと、危険な場所、地滑りや鉄砲水、土石流の危険がある場所からの住民の避難・移動を断固として継続すること、人々の食料、必需品を確保することなどに取り組まなければなりません」

チン首相は、ベトナム電力グループ、VNPTベトナム郵政通信グループ、ベトテル＝ベトナム軍隊工業通信グループなどに対し、電力供給と通信をできるだけ早く復旧させ、人々が完全、タイムリー、かつ正確な情報を把握できるようにすることを指示しました。また、洪水が引いた直後の被害復旧と活動再開の計画を検討するよう要請しました。

(VOVWORLD)