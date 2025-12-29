チン首相 カントー市の有権者と会合

会合には、カントー市の教育・研修分野および医療分野に携わる幹部、公務員、職員およそ300人が参加しました。

会合の様子

有権者からは教育分野の拡充や、国民の健康保護・医療ケアの質を向上させるための解決策などが提起されました。チン首相は、教育機関の再編を進めるよう求めたほか、カントー市内にある17の大学の規模拡大と教育の質の向上を図る必要があると強調しました。また、チン首相は迅速かつ持続可能な発展を実現するため、カントー市の行政府、市民、企業が一体となり、医療・教育分野における戦略的インフラへの投資を最優先すべきだと訴えました。その上で、「単なる経済成長のために、社会的進歩、公平性、社会保障、環境を犠牲にしてはならない」と指摘しました。チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「地元の発展ニーズに応えるため、医療と教育の分野における人材育成を強化することは重要な意義があります。特にメコンデルタ地域では、初期医療や教育・研修への包括的かつ段階的な投資が不可欠であり、すべての段階で十分な配慮が必要です。これは公平で現代的、かつ効果的な医療・教育体制の実現を目指すとしています」

