チン首相：「民間経済の発展に有利な条件を提示」

政府の統計によりますと、2025年はじめからの10か月間で、新規設立および事業再開した企業は全国でおよそ26万2000社となり、前年同期と比べ、約30％増加しました。経済に投入された追加資本はおよそ1940億ドルで、前年同期比で約99％増えています。

会議でチン首相は、各省庁や地方自治体に対し、決議68号の実施を強力に推進するよう指示しました。具体的には、中小企業開発基金に関する政令を2025年12月までに完成させること、1万社の経営者育成プログラムと、先導的な1000社の育成プログラムを2025年11月までに完了させること、外国投資を呼び込むための国家ワンストップ投資ポータルの整備を急ぐこと、グリーン事業や循環型経済に取り組む企業に対する金利2％支援制度を手ほどきする政令を速やかに整えることです。さらに首相は、財務省に対し、AI＝人工知能を活用して、分析や予測の精度を高め、政策運営の質を向上させるよう求めました。チン首相は次のように述べました。

（テープ）

「私たちは団結し、共通の力を発揮して、あらゆる資源を動員して発展を目指す。企業が困難な課題に挑むとき、行政機関はしっかり支援し、共に取り組み、共に成果を分かち合い、共に発展し、喜びを共有していくべきです」

