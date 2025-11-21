チン首相：「ベトナムはアルジェリアで茶の栽培から5Gチップ生産まで投資可能」

席上、発言に立ったチン首相は、両国間には多くの分野で大きな協力の潜在力があり、新たに確立された戦略的パートナーシップの枠組みがこれらの協力に新たな有利な空間を開くと明言しました。当面、チン首相はベトナムの投資家に対し、エネルギー分野、特に風力発電と太陽光発電への集中的な投資を行うとともに、石油精製・化学製品の生産拡大を継続していゆくよう呼びかけました。

さらに、チン首相は軍系通信大手Viettelグループに対し、アルジェリアのパートナーと協力して5G、6G機器を生産するよう提案しました。

(テープ)

「ベトナムはアルジェリアにおける茶の栽培から5Gチップの生産に至るまで投資を行うことが可能です。アルジェリアの土地と資源、それにアルジェリア国民の知恵、そしてベトナム国民の知恵、さらには過去、現在、未来における連帯、団結、相互支援の精神が加わることで、我々はアルジェリアの資源と自然を、まずアルジェリア国民、そしてベトナム国民のための富と物質に変えることができるのです」

