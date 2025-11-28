チン首相：「ベトナムの若手企業家は若さと情熱、愛国心、民族の伝統を強く発揮すべき」

大会でチン首相は、次のように述べました。

（テープ）

「私たちは、国家の発展空間を宇宙へ、広い海へ、そして地下深くへと広げていかなければなりません。これらすべてには、知恵、科学技術、イノベーションが求められ、さらに挑戦する勇気、考える勇気、行動する勇気を持ち、知識を重んじ、時間を節約し、適切な時期に正しい決断を下すことが必要です」

今後の方向性について、チン首相は、ベトナムの若手企業家が、スタートアップやイノベーション、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション、人工知能やビッグデータ、半導体などの応用で先導することを求めました。また、グリーン経済や循環型経済モデルを構築し、主要市場のますます高まる要求に応える必要があると強調しました。

【情報ボックス】第7期（2022〜2025年）では、ベトナム若手企業家協会の地位が、企業コミュニティおよび国の経済発展においてますます高まっていることが確認されました。約2万1000人の会員企業は、500万人の雇用を創出し、年間総売上高は400億ドル以上、国内GDPの10％超を占めています。

