チン首相　G20サミットで「3つの戦略的保証」を提案

チン首相は初日、各国首脳とともに「持続可能で包摂的な経済発展・誰一人取り残さない」「レジリエントな世界へのG20の貢献」という2つの主要テーマについて討議し、経済構築の方向性、貿易の役割、自然災害・気候変動リスクの低減などを議論しました。

「第一に、国際関係・世界政治・世界マクロ経済における安定の確保です。G20は、相互尊重に基づく国際協力の枠組みを構築し、紛争の解決策を探り、発展に資する環境を整えるべきです。政策協調によってシステミック・リスクを予防し、危機に対応し、貿易障壁やサプライチェーン分断を抑制し、債務転換イニシアチブを推進し、世界経済の安定を確保する必要があります」

そしてチン首相は、科学と貿易の政治化に対抗し、公正な貿易政策で途上国を支えること、効果的な金融システムの構築やデジタルトランスフォーメーション能力の向上を支援することを提案しました。また、WTO＝世界貿易機関の抜本的改革により、より積極的・効果的に機能させる必要性を強調しました。

さらに、デジタルトランスフォーメーションとグリーントランスフォーメーションが進む時代にふさわしい、柔軟で実効性のあるグローバルガバナンスの構築を訴え、AI＝人工知能、気候変動・災害・感染症対策などの分野で協力を深めるよう呼びかけました。

（テープ）

「ベトナムは、平和かつ文明的で、繁栄し、持続可能で包摂的な世界、すなわち『誰一人取り残さない』世界の実現に向け、G20や国際社会と積極的で対等かつ互恵的に協力する用意があります。発展と国際統合の成果を、すべての人々が享受できるよう共に歩んでいきます」

(VOVWORLD)