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チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の追悼式
本日5月25日午前7時に、ハノイ市内のチャン・タイン・トン通り5番地にある国立葬儀場、ホーチミン市内の統一会館、
同日午後3時には、クアンガイ省ドゥック・フォー市フォー・カイン村の墓地で埋葬式が行われます。
追悼式と埋葬式は、ベトナムの声放送局とベトナムのテレビ局で生中継されます。
これに先立ち、5月24日午前7時から5月25日午前7時まで、チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の弔問式が、ハノイ市内のチャン・タイン・トン通り5番地にある国立葬儀場、ホーチミン市内の統一会館、
チャン・ドゥック・ルオン元国家主席 略歴
- 生年月日：1937年5月5日
- 出身地：クアンガイ省ドゥックフォー県（
現在のドゥックフォー市）フォーカイン村
- 革命参加：1955年2月
- ベトナム共産党入党：1959年12月19日
主な経歴:
- 党中央執行委員（第5期～第9期）
- 政治局員（第8期、第9期）
- 政治局常務委員（第8期）
- 閣僚評議会副議長（1987年2月～1992年9月）
- 政府副首相（1992年10月～1997年8月）
- ベトナム社会主義共和国国家主席、国防・安全保障評議会議長（1
997年9月～2006年6月）
- 国会議員（第7期、第8期、第10期、第11期）
長年にわたる闘病の末、党や国家、
(VOVWORLD)