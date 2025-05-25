チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の追悼式

主な経歴:

長年にわたる闘病の末、党や国家、 医療関係者による献身的な治療、ご家族の懸命な看護も叶わず、 高齢とご病状の悪化により、2025年5月20日午後10時51 分（旧暦：巳年4月23日）、ご自宅にてご逝去されました。享年 88歳でした。

(VOVWORLD)