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ニュース

チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の追悼式

追悼式と埋葬式は、ベトナムの声放送局とベトナムのテレビ局で生中継されます。

本日5月25日午前7時に、ハノイ市内のチャン・タイン・トン通り5番地にある国立葬儀場、ホーチミン市内の統一会館、およびチャン・ドゥック・ルオン元国家主席の故郷である中部クアンガイ省クアンガイ市レ・チュン・ディン通り142番地にある省軍事司令部の会館で、チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の追悼式が同時に執り行われます。

同日午後3時には、クアンガイ省ドゥック・フォー市フォー・カイン村の墓地で埋葬式が行われます。

追悼式と埋葬式は、ベトナムの声放送局とベトナムのテレビ局で生中継されます。

これに先立ち、5月24日午前7時から5月25日午前7時まで、チャン・ドゥック・ルオン元国家主席の弔問式が、ハノイ市内のチャン・タイン・トン通り5番地にある国立葬儀場、ホーチミン市内の統一会館、および中部クアンガイ省軍事司令部の会館で同時に行われました。

ャン・ドゥック・ルオン元国家主席 略歴

  • 生年月日：1937年5月5日
  • 出身地：クアンガイ省ドゥックフォー県（現在のドゥックフォー市）フォーカイン村
  • 革命参加：1955年2月
  • ベトナム共産党入党：1959年12月19日

主な経歴:

  • 党中央執行委員（第5期～第9期）
  • 政治局員（第8期、第9期）
  • 政治局常務委員（第8期）
  • 閣僚評議会副議長（1987年2月～1992年9月）
  • 政府副首相（1992年10月～1997年8月）
  • ベトナム社会主義共和国国家主席、国防・安全保障評議会議長（1997年9月～2006年6月）
  • 国会議員（第7期、第8期、第10期、第11期）

長年にわたる闘病の末、党や国家、医療関係者による献身的な治療、ご家族の懸命な看護も叶わず、高齢とご病状の悪化により、2025年5月20日午後10時51分（旧暦：巳年4月23日）、ご自宅にてご逝去されました。享年88歳でした。

(VOVWORLD) 

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