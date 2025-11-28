タイン国会副議長、ユニセフ、およびCRCの代表と個別会見

これらの会見は、ベトナムとユニセフの協力関係樹立50周年、およびベトナムの子どもの権利条約への加盟35周年を記念する式典に合わせて行われました。

タイン国会副議長との会見で、東アジア・太平洋地域ディレクターであるジューン・クヌギ氏は健康、栄養、水道水、衛生環境、子どもの保護に対するベトナムの強力なコミットメントを高く評価するとともに2024年の未成年者司法法が効果的に施行されることへの期待を表明しました。また、ジューン・クヌギ氏は世界が経済・金融の変動、気候変動、移住、高齢化といった新たな課題に直面している背景に、ベトナムが世界における模範的なモデルとなっており、発展戦略と政策に常に子どもを中心に据えていること、ベトナム政府が子どもの権利委員会の勧告を実施するための行動計画を承認したことを高く評価しました。

一方、国連子どもの権利委員会のソフィー・キラゼ委員長は、ベトナムが子ども関連の活動に割り当てた予算の規模に感銘を受けたと述べたほか、国連子どもの権利委員会が子どもの権利保障政策の優先事項を実行する上で、ベトナムと協力する用意があると明らかにしました。

