ニュース

ダナン市 2026年投資促進会議を開催

9日午後、ダナン市で、「2026年のダナン投資促進会議」が開催されました。

会議には、各省庁・部局の指導者をはじめ、外交団、国際機関、そして国内外から500社以上の企業の指導者、投資家が出席しました。さらにオンラインでも、各特区や地方行政府の担当者、関心を寄せる投資家など300名以上が参加しました。

グエン・ホア・ビン副首相

 会議に出席したグエン・ホア・ビン副首相は次のように強調しました。

（テープ）

「政府は体制の完備とビジネス環境の改善を引き続き行うとともに、高い透明性の平等な環境の確保を約束します。また、地域を結ぶ高速道路や港湾、空港、デジタルインフラへの投資を集中させるとともに、ダナン特有の優遇メカニズムを効果的に運用していきます。ダナン市が迅速かつ持続的に発展し、企業が直面している困難を解消できるよう、そしてイノベーションやデジタルトランスフォーメーション、グリーン成長を促進できるよう支援します」

会議で、ダナン市の指導者は、戦略的インフラプロジェクトの計画指針を紹介し、競争優位性の高い重点分野への投資を呼びかけました。特に注目を集めたのは、自由貿易地域、ダナン国際金融センター、およびハイテク・戦略技術プロジェクトへの投資機会です。

 (VOVWORLD)

 

