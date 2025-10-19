ダナン市、CIS市場の観光客誘致に向けた取り組みを強化

17日、中部ダナン市では、中国・陽光城集団（ヤンゴー・グループ）の広告テクノロジープラットフォーム「Yango Ads」とダナン観光振興センターが、デジタルメディアと市場開発分野での協力を強化する覚書に署名しました。

覚書により、双方はデータに基づくデジタルキャンペーンの設計、顧客に関する深掘り調査、成果重視のマーケティング施策を共同で展開し、独立国家共同体（CIS）のオンラインプラットフォームを通じてダナンの情報や魅力を発信していきます。これにより、旅行を計画する前の段階から潜在的な観光客にダナンという都市ブランドを長期的に印象付けることを目指しています。

同日、ダナン国際観光フェスティバル2025の一環として、「今後ダナン市にCIS市場を誘致するための方策」をテーマにした座談会も開催されました。座談会には、CIS市場を扱う企業の代表を含む国内外150名以上が参加し、活発な意見交換が行われました。

2025年の最初の9か月で、ダナン市を訪れた宿泊観光客は1440万人を超え、前年同期比22％以上増加しました。このうち海外からの来訪者は31％増にあたる580万人に達し、特にCIS市場は25万人以上と顕著な伸びを示し、全体の4.17％を占める「明るい兆し」となっています。

