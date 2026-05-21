ダナンのビーチで天秤棒グルメのパレードが開催

70を超える天秤棒のグルメ行商が、街頭でおなじみの売り声とともにビーチを練り歩き、ベトナム中部地方の人々が世代を超えて親しんできた、懐かしくも素朴な光景を再現した。(写真: Đình Thiệu/VOV-Miền Trung)

ベトナム中部のダナン市で、天秤棒による行商グルメのパレード「ダナンの天秤棒グルメ」が初めて開催されました。

このパレードはダナン市文化スポーツ観光局が主催したもので、20日の夜、ミーケービーチや沿岸の道路で行われました。

このイベントは、「ダナン・フードフェスティバル＆フードツアー2026」における、新たな目玉企画の一つとなっています。

パレードでは、70を超える天秤棒のグルメ行商が、街頭でおなじみの売り声とともにビーチを練り歩き、ベトナム中部地方の人々が世代を超えて親しんできた、懐かしくも素朴な光景を再現しました。天秤棒には、名物のミークアンやカオラウ、バインセオ、シーフード、地元の特産品から、日本の寿司、メキシコのタコス、イタリアのピザに至るまで、多様なグルメが並びました。

写真:Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

ダナン市文化スポーツ観光局のグエン・ティ・ホアイ・アン副局長は、次のように述べています。

(テープ)

「食というものは、単に食べるためだけのものではなく、感情であり、記憶であり、私たちを互いにつなぐ言語でもあります。今年のフェスティバルの最初の見どころは、『ダナンの天秤棒グルメ』のパレードです。そこには料理だけでなく、街頭での売り声や生活の息遣い、そして多くの人々にとっての子ども時代の思い出の一部が込められています」

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