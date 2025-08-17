ダナンで第25回国際数学コンペティション 500人以上の生徒が参加

国際数学コンペティションは、世界40以上の国と地域から優秀な数学の才能を持つ中学生が参加し、加盟国が持ち回りで毎年開催する大会です。中等教育レベルの数学コンペティションの中でも最も権威ある国際大会の一つとされています。

今年は初めてベトナムで開催され、開催地のベトナムを含む30の国と地域から500人以上の生徒が参加しました。ベトナム代表は32人です。

ダナン市人民委員会のチャン・アイン・トゥアン副委員長は次のように述べました。

「皆さん一人ひとりが自信と勇気を持って、知識の高みを目指す覚悟で試験に臨むとともに、国際数学コンペティション2025がもたらす喜びや交流、新しい経験を存分に楽しんでほしいと思います。結果がどうであれ、この歩みこそが、将来グローバル市民として地域や社会の発展に貢献できるための確かな基盤になると信じています」

大会は8月14日から19日までダナン市で行われ、個人戦と団体戦の2部門で構成されています。出題内容は算術、代数、幾何、組合せ、論理、戦略的思考を中心に展開され、試験の公用語は英語です。

