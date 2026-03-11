ダクラク省：投票用紙を各家庭へ 草の根から広がる選挙情報

ここ数日、ダクラク省イーア・クリー村では、投票日に向けた準備が急ピッチで進められています。早朝から村の幹部たちが小グループに分かれ、各集落や居住区を回り、投票用紙の配布とともに有権者への投票呼びかけを行っています。チョー集落の治安維持チームの一員であるノン・ゴック・タンさんによりますと、集落全体で約1400人の有権者がおり、そのほとんどの家庭に投票用紙が直接届けられたとのことです。

クラク省の住民、投票所で候補者の経歴などを確認 写真： Nam Trang/VOV Tây Nguyên



「私たちは住民一人ひとりに投票用紙を手渡しています。投票所では、無効票にならないよう、候補者の名前に線を引く方法などを指導するグループも待機しています。これは住民自らの権利であるため、どの家庭を訪ねても非常に協力的に応じてくれます」

ダクラク省では、直接的な広報に加え、多くの地域で有権者が情報にアクセスしやすいよう、拡声器放送、パノラマ看板、デジタル技術、SNS、オンラインメディアなどのチャネルを拡大しています。さらに、視覚的な広報活動も省全体で同期して展開されています。多くの道路や居住区は、選挙を応援する看板や横断幕、ポスターで鮮やかに彩られ、全民族の祭典に向けた活気ある雰囲気に醸成されています。ダクラク省文化スポーツ観光局のチャン・ホン・ティエン局長は次のように述べています。

（テープ）

「私たちは動画クリップなどの広報コンテンツを制作し、草の根レベルまで情報を届けるとともに、SNSの各チャネルとも連携しています。選挙前、選挙当日、そして選挙後にかけて、広報活動を継続的に強化していく方針です」

240万人以上の有権者を抱えるダクラク省では、投票日に向けた準備が最高潮に達しています。政治システム総力をあげての取り組みと柔軟な広報活動により、選挙情報が有権者に浸透し、全民族の大きな祭典への信頼と参加意欲が高まっています。

