ダクラク省、IUU「イエローカード」解除に向け全国と足並み

同省は現在、これまでの前向きな成果を正確に報告できるよう万全の準備を進めており、国全体での「イエローカード」解除に向けた強い決意を示しています。



ドンタック漁港管理委員会、IUU漁業防止に向け漁業者を指導 写真：Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

計画によれば、調査団は同省の「水産・島嶼局」で、漁船の管理体制や活動監視、行政処分の執行状況などを確認するほか、ドンタック漁港や域内の水産加工輸出企業への実地調査も行います。

ダクラク省は今回の調査を「最優先の政治任務」と位置づけ、関係部局や沿岸部の行政府に対し、透明性の高い報告書と、漁船監視システム（VMS）や水産物のトレーサビリティに関する書類の整備を徹底するよう指示しました。ダクラク省人民委員会のタ・アイン・トゥアン委員長は、国際規定に沿った持続可能で責任ある漁業の発展を目指すと強調しています。

（テープ）

「国境警備隊や漁港管理委員会は、違反があった場合の処罰について漁師へ広く周知しなければなりません。近海および遠洋で操業するすべての漁船を厳格に管理し、これまでの処分実績を含め、対策の徹底ぶりを書類で明確に示す必要があります。これは、わが省がこの問題に極めて真剣に取り組んでいることを証明するものです」

