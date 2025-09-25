ソン副首相 グローバル開発イニシアチブに関するハイレベル会合に出席

第80回国連総会ハイレベルウィークの一般討論の枠内で、23日、ブイ・タイン・ソン副首相は、中国が主催した「コミットメントの再確認、団結によるグローバル開発の明るい未来の構築」をテーマにしたグローバル開発イニシアチブ(GDI)に関するハイレベル会合に出席し、発言しました。



会合で、ソン副首相は、持続可能な開発目標（SDGs）を達成するための資源動員と国際協力強化におけるグローバル開発イニシアチブの役割を高く評価しました。これらの目標を達成するため、ソン副首相は3つの提案を行い、その中には、グローバルな課題に対応する上での多国間主義と国連の中心的な役割を重視すること、グリーントランスフォーメーションとデジタルトランスフォーメーションがすべての国と人々に役立つことを確実にすること、および陸上、航空、海上のあらゆる分野で包括的なデジタル接続の推進を優先することが含まれています。

