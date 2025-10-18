グローバル・データ専門家ネットワークが発足

16日、中部フエ市で「グローバル・データ専門家ネットワーク（Vietnam Data Expert Network）」が正式に発足しました。これは、国家データ協会が主導し、国内外で活躍するベトナム人専門家を結集して国家のデータ経済の発展に貢献することを目的とした取り組みです。

ネットワークは、データ分野における世界中のベトナム人の知的資源を結集し、デジタル政府・デジタル社会の構築を支援するとともに、自立的で創造的かつ持続可能なデータ経済の形成を目指しています。さらに、知識共有のフォーラムとして政策づくりを支援し、国内外のリソースをつなぎ、高度なデータ人材の育成を促進する役割も担います。

国家データセンター所長であり、国家データ協会副会長のグエン・ゴック・クオン少将は次のように述べました。

「このネットワークには、アメリカ、韓国、日本、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアから約80名の優秀な専門家が参加しています。彼らは世界有数のテクノロジー企業や著名な研究機関、大学で活躍し、データサイエンス、AI、ブロックチェーン、サイバーセキュリティなどの分野で豊富な経験を持っています。多くの方が大手企業で重要な役職に就いていますが、それでもベトナムのために時間と労力を惜しみません」

グローバル・データ専門家ネットワークの設立は、ベトナムのデジタル経済とデジタルトランスフォーメーションの方向性に合致した戦略的な一歩として高く評価されています。

