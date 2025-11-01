カインホア省、合法操業を徹底、 ECの「イエローカード」解除へ

ニンハイ村のミータン漁港では、当局が漁業日誌や乗組員名簿、船舶監視システム（VMS）のデータ、荷揚げ量を厳格に点検される一方、出港前には電子申告を行い、書類がすべて整って初めて出航が許可されます。

ニンハイ村の漁民グエン・タイン・ヒエウさんは次のように語りました。

（テープ）

「私の船はチュオンサ諸島のダーラット島付近で15日ほど操業します。漁はすべてベトナムの海域内で行っています。上陸して魚を販売した後、当局による手続き確認を受けてからでないと再び出航できません」

旧ニントゥアン省との行政区合併後、カインホア省は漁業データベースを標準化し、陸から沖合まで情報を一元管理しています。登録・標識・許可済みの漁船は5210隻を超え、このうち全長15メートル以上の1505隻にはVMSが搭載済みです。

沖合での監視に加え、入出港管理、電子日誌記録、漁獲量の監視も徹底され、データは漁船監視センターや水産・海洋資源局に同期され、漁獲物の原産地証明や認証に活用されています。食品安全とトレーサビリティも強化され、輸出企業の支援にもつながっています。

ミータン漁港管理委員会のフイン・ハイ委員長は次のように述べました。

（テープ）