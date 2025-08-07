エジプト主要メディア ルオン・クオン国家主席の公式訪問を大きく報道

『エジプシャン・ガゼット』、『アル・アハバール』、『アル・ゴムフーリヤ』など多くの有力紙は、エジプトとベトナムが両国関係を「包括的パートナーシップ」へと格上げすることで一致したことをトップニュースとして伝えています。

『エジプシャン・ガゼット』紙は、「両国首脳は、農業、製造業、貿易、投資などあらゆる分野における協力を基盤に、両国関係を包括的パートナーシップへと引き上げることで一致した」と報道しました。さらに、アブデルファタハ・エルシーシ大統領とルオン・クオン国家主席との会談では、協力強化に向けた枠組み作り、貿易や投資分野における連携の重要性が強調されたと伝えています。

また、アラビア語版の『アル・アハラム』は、「エルシーシ政権下におけるエジプト・ベトナム関係：協力と戦略的パートナーシップ」と題した記事を掲載し、その中で、1963年に外交関係樹立以来のこの60年間における両国間の友好関係の歩みを振り返り、エルシーシ大統領政権の下で両国関係がさらに発展・格上げされていくと強調しました。

このほか、エジプトの各紙はルオン・クオン国家主席とモスタファ・マドブーリ首相との会見を注目すべき活動として大きく取り上げています。

(VOVWORLD)