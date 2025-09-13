まもなく 第6回チャム族民族文化フェスティバル2025 開催

今回のフェスティバルには、カインホア省やザライ省、ダクラク省、ラムドン省、アンザン省、ホーチミン市の6つの省・市が参加します。

フェスティバル期間中、様々な文化・スポーツ・観光活動が行われます。たとえば、チャム族の伝統的な民謡、舞踊、音楽の公演、独奏・合奏、民族楽器の演奏を含む大衆芸能フェスティバルや、チャム族の代表的な伝統文化儀礼の紹介などが予定されています。さらに、チャム族の伝統文化を紹介・PRする展示活動も行われ、その中に民族楽器や民族衣装、手工芸品などが展示されます。

この機に、カインホア省は複数の活動をも行い、『観光開発におけるチャム文化遺産の価値の発揮」をテーマとしたシンポジウムやコミュニティベース観光に関するコンテスト、チャム族の伝統的なスポーツや民俗遊びのイベントなどが含まれます。

今回のフェスティバルは、豊かな文化的アイデンティティを持ち、民族間の団結と調和がとれたベトナムのイメージを広く紹介・ＰＲすることに寄与すると期待されています。これはチャム族文化の保存・発展に対する党と国家の関心を示すものです。また、持続可能な国の発展に貢献するベトナム文化と人づくりへの意識と責任を高めることも目的としています。

