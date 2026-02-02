「組合テト市場2026」が開幕、労働者数千人に支援品を贈呈

1月31日、ホーチミン市でベトナム労働総連盟とホーチミン市労働連盟の主催による「組合テト市場2026」が開幕しました。このイベントは、ベトナムの旧正月テトを前に、労働組合員や労働者の生活を物心両面から支援することを目的としています。

今回のイベントは、ホーチミン市労働文化会館での対面形式に加え、電子商取引プラットフォーム「chotetcongdoan.vn」を通じたオンライン形式でも開催され、労働者は生活必需品を優待価格で購入できます。

会場には124のブースが出展され、安心・安全な製品が10％から30％以上の割引価格で提供されています。また、約6000人の組合員や労働者に対し、1人あたり50万ドン（日本円で約3000円相当）の商品券が配布されました。期間中、1万人を超える来場者が見込まれています。

ベトナム労働総連盟は今年のテトに向け、各級の労働組合に対して一斉に支援活動を展開するよう指示しました。全国で延べ1200万人の労働者が支援を受ける見通しで、2025年と比較して約10％の増加となります。

