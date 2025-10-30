「第1回秋季フェア2025」：北部・中部・南部の美食を披露

このイベントでは、「Cheer Fest～- 国境を越えたビール＆バーベキュー」、および「ベトナム一周」という二つの特色あるエリアが設けられています。



「ベトナム一周」エリアでは、最北端トゥエンクアン省から最南端カマウ省に至るまでの地方の食ブースがあり、それぞれのブースは食の物語であり、特産品を紹介しています。また、ベトナム料理への情熱を持つ若者たちが生み出した、一風変わったユニークな料理も登場しています。

AstiPho 1992.75のブースマネージャー、マイ・ヴァン・ニーさんは次のように述べています。

「フォーといえば、ベトナム人にとって非常になじみ深い料理です。私たちは、伝統的でありながら斬新なフォーを首都ハノイにもたらすことができ、心から誇りに思っています。私たちの特徴的な商品は『ダラット産アーティチョーク・フォー』で、ユニークな点はフォー麺が赤アーティチョークから作られているため、ピンク色をしていることです。スープはアーティチョークの茎と牛肉のスペアリブで煮込んでおり、非常にあっさりとした甘さで、皆様の健康に適しています」

他方、「Cheer Fest～ 国境を越えたビール＆バーベキュー」エリアでは、ドイツ、ベルギー、日本などのスタイルのバーベキューとビールの風味が融合し、国際的なフェスティバルの雰囲気を醸し出し、活気がありながらもリラックスできる体験を提供しています。

