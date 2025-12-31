「ヴァン・ドン：新たな海路、音楽がつなぐ」コンサート

「ヴァン・ドン：新たな海路、音楽がつなぐ」をテーマにしたコンサートが、29日夜、東北部クアンニン省ヴァン・ドン特区の青少年レクリエーション施設で開催され、多くの地元住民や観光客が来場しました。この催しは、ヴァン・ドン設立77周年を祝うとともに、2026年の新年を迎える記念行事として行われました。

コンサートは、完成度の高い演出と芸術性あふれる構成が特徴で、二つのパートが一つの感情の流れとしてつながる内容となりました。かつてのヴァン・ドンの記憶から、現在の特区としての活気ある暮らしへと観客を導き、新たな発展段階において飛躍を目指すヴァン・ドンの姿を描き出しました。これは、ヴァン・ドン特区を、活力ある海洋経済の中核拠点、かつ多分野・多領域に広がる次世代型経済特区として発展させるという目標を体現するものです。

このコンサートは、魅力的な芸術プログラムにとどまらず、ヴァン・ドンの文化と人々の価値をたたえるとともに、地域への誇りと信頼、そして持続可能で特色ある発展に向けた志を呼び起こす機会ともなりました。会場では、「優秀芸術家」の称号を持つ歌手ホアン・トゥンをはじめ、トゥアン・アイン、ゴック・アイン、ホン・ニュンなど、人気アーティストがステージを彩りました。

