電気自動車産業 　包括的な解決策が求められる分野

特に、2026年3月以降、中東における軍事衝突が石油市場に大きな影響を与えたことを背景に、その需要は急速に高まりました。しかしながら、電動車両が安全かつ円滑に交通へ参加するためのインフラ整備は、依然として早急な対応をとる必要があります。

ハノイ市建設局運輸管理部副部長のグエン・クアン・フイ氏 （写真：Nguyên Long/VOV）

ハノイ市とホーチミン市の2つの大都市では、2026年3月に電動バイクの需要が急増し、多くの販売店が対応しきれない状況になりました。供給量は前年の3倍から4倍に増加したものの、多くの車種が品切れとなり、顧客は1か月から3か月の納車待ちを余儀なくされています。

専門家によりますと、自動車、バイク、電動自転車を含む電気自動車への需要は今後さらに拡大すると見込まれています。とりわけ、ハノイでは今年7月1日よりホアンキエム湖周辺の中心部で低排出区域の試行が開始され、その後、段階的に拡大される予定です。

ハノイ市建設局運輸管理部副部長のグエン・クアン・フイ氏は次のように述べています。

「建設局はハノイ・タクシー協会および市内の65のタクシー事業者と連携し、ハノイ市の人民委員会のロードマップの実施に取り組んでいます。2030年末までに、ハノイのすべてのタクシーを電動車両および環境に優しいエネルギー車へ転換することを目標としています。これは大気環境の改善と排出削減に寄与するものです。また、この転換は国家、企業、市民の利益の調和も確保するものです。」

さらに、政府首相が2026年3月19日に公布したエネルギー転換と電動交通手段の発展促進に関する指示、および、3月31日に公布した集合住宅における充電インフラ整備の促進に関する公電は、今後の電動車両政策に対する国民の信頼を一層強化するものとなっています。

多くの専門家は、電気自動車は単なる移動手段や機器ではなく、新たな産業であると指摘しています。そのため、法制度、政策枠組み、電力供給といったインフラを同時に整備することで、初めて持続的な運用と発展が可能になるとしています。

商工省工業局副局長のファム・バン・クアン氏 （写真：Nguyên Long/VOV）

この課題について、商工省工業局副局長のファム・バン・クアン氏は次のように強調しています。

「私たちは関係各機関と連携し、電動車産業の発展を促進するための優遇プログラムを構築しており、利用者に対する税制や登録料の支援を行っています。また、電動車向け部品・設備を生産する企業に対しては、輸入関税の優遇措置など、裾野産業への支援政策も実施しています。さらに、電動車用蓄電池の開発を支援する新たなプログラムの策定も進めています。」

現在、ベトナムの大都市では、ガソリン車から電動車への転換が加速しています。電動車は環境に対して大きな利点をもたらしますが、使用済みバッテリーの処理、火災防止対策、充電ステーションの十分な供給といった課題についても考慮する必要があります。

商工省のブランド戦略・競争研究所の所長であるボー・チ・タイン博士 （写真：Nguyên Long/VOV）

商工省のブランド戦略・競争研究所の所長であるボー・チ・タイン博士は次のように述べています。

「近年、電気自動車はベトナムのみならず世界的にも注目されているテーマです。これはグリーンエネルギー転換と密接に関連しており、非常に有益です。一方で、供給されるエネルギーが本当に環境に優しいのか、バッテリーの処理方法などの課題も残されています。しかし総合的に見れば、電動車はグリーン転換に大きく貢献し、大都市においては汚染の軽減に顕著な効果をもたらします。」

また、専門家は、交通手段の転換は公共交通の発展および個人車両の管理と密接に連動させる必要があると指摘しています。都市部の移動需要に応えるためには、都市鉄道やバス、公共自転車インフラなどの公共交通を迅速に整備することが不可欠です。

したがって、電動車の持続可能な発展は、単一の分野の問題ではなく、制度、技術、市場、人材に至るまで、経済全体に関わる総合的な課題です。この機会を十分に活用できれば、電動車はベトナムのグリーンで持続可能な成長を加速させる重要な原動力の一つとなるでしょう。

[VOVWORLD]