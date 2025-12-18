陶磁器と漆芸 、ホーチミン市北東の玄関口で輝く伝統工芸遺産

ホーチミン市北東部に位置し、かつて統合前のビンズオン伝統工芸の地として栄えたこの地域では、陶磁器と漆芸の二つの職人技が、急速な都市化の波の中でも力強く受け継がれ、発展を続けています。 伝統的な窯焚きの技法、素朴で味わい深い釉薬、そして天然漆・卵殻細工・金箔装飾といった精緻な技術が息づくこれらの工芸村は、長い歴史を持つ文化価値を守りながら、現代市場にも柔軟に対応しています。 若く創造的でエネルギーに満ちた都市の中で、ベトナムの手仕事の精華を体験したい旅行者にとっても、理想的な訪問地となっています。

陶芸 ― 土と炎が生み出す遺産

ホーチミン市北東部の陶芸村は、長い歴史を誇り、薪窯によって生み出される自然な釉色と独特の耐久性で知られています。ウナギ肌釉、灰釉、貫入釉などの釉薬は、何百年にもわたりこの地域の陶器を象徴する“印”となってきました。水がめ、壺、植木鉢から装飾品、工芸品に至るまで、どの作品にも素朴でおおらか、そして南部らしい風情が宿っています。

急速に変化する美的ニーズと消費傾向に応えるため、多くの工房は伝統技法と現代美術の感性を融合させ、国際市場に適したデザインを積極的に取り入れています。陶器は今やホステル、カフェ、リゾートなどの空間を彩るアクセントとなり、若い都市の創造的な空間づくりに欠かせない存在となっています。また、陶芸体験ツアーも人気を集め、訪れた人々は自ら土をこね、ろくろを回し、作品が形になる過程を味わうことができます。



APEC２０１７を主催したベトナムが

２１の経済体の首脳に公式贈呈品として用意した「APEC玉盃」である。 撮影：ミンロンIの資料



特に、地域を越えて名を馳せるミンロン陶磁器は、ベトナム陶芸の国際的な地位を確立するうえで大きく貢献しています。伝統技術と現代技術を融合させ、高い純度、鮮明な文様、優れた耐久性を備えた製品を生み出しています。家庭用食器セットから高級ギフトラインまで、その洗練と革新性は東南部の陶芸発展に重要な役割を果たしています。 漆芸 ― 伝統美術が放つ色彩と金の輝き

陶芸と並び、この地域の漆芸はベトナム美術を代表する精華のひとつです。職人たちは天然の漆を用い、卵殻象嵌、金銀箔、そして多層研磨技法を組み合わせ、他に類を見ない深みのある表現を生み出します。南部の生活風景、寺院、四季の草花、さらには抽象的な色面構成まで、漆芸ならではの繊細で気品ある表現で描き出されます。

ドイモイの以降、漆芸は伝統的な工芸品にとどまらず、壁画、テーブルや椅子、キャビネットの表面、高級装飾品など、現代的なデコールやインテリア分野へと広がってきました。伝統技法と現代デザインの融合により、漆製品は日本、韓国、ヨーロッパといった厳しい市場でも高く評価されています。若い世代の職人たちも、展示会やワークショップを通じて漆芸を現代アートへ積極的に取り入れ、若い世代の観客により身近な存在にしています。



工業製品との競争が激しくなる中でも、陶芸と漆芸は、職人の巧みな手仕事、細部へのこだわり、そして代替不可能な“魂”によって独自の地位を保ち続けています。ホーチミン市北東部では、体験型観光やクリエイティブスペースと結びついた新しい村づくりを目指し、地域コミュニティと都市観光の価値向上に取り組んでいます。



ベトナム陶磁器ブランドの高度な技術力と優れた美術的価値を体現する繊細な文様を 備えたミンロンIの陶磁器セット。 撮影：ミンロンIの資料

