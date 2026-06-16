現代に息づくタイ族の文化――ソンラ省チャウコー集落の取り組み

ソンラ省チエンコイ地区チャウコー集落でのタイ文字教室。

（タイ語の掛け合い歌の歌声）

タイ族には掛け合い歌の伝統があります。若者が歌声で気持ちを伝え、心が通じ合ったカップルが結ばれる――そんな出会いの場が「ハン・クオン」と呼ばれる未婚の男女のための特別な演台でした。しかし今では、掛け合い歌を知る若者は少なく、ハン・クオンの台もタイ族の日常生活からほとんど姿を消しています。村に暮らすロ・ヴァン・ビンさんは次のように振り返ります。

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「若い頃はよく歌っていましたが、長い間歌わなかったので、今ではほとんど忘れてしまいました。昔は男も女も夜になるとこの演台に集まったものです。ここで気の合った男女が出会い、夫婦になるカップルもいました。」

チャウコー集落タイ文化クラブによる民族楽器の合奏。

こうした失われゆく文化を取り戻そうと、チャウコー集落では２０２０年、有志が集まってタイ文化クラブを設立しました。そして３年前の２０２３年には、先祖の原型通りのハン・クオンの演台を竹や笹を使って復元し、村の共同スペースとして再び建て直しました。演台の上では掛け合い歌をはじめ、踊りや民族楽器の演奏など、タイ族の様々な文化が再現され、若い世代に伝えられています。クラブ副会長のホアン・ティ・チャウさんに話を聞きました。

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「設立以来、クラブはタイ族の風習・慣習を守るよう住民への働きかけを続けています。毎週活動しており、タイ語の歌や踊り、文字の学習など様々なプログラムを行っています。最初は先輩のお年寄りから教わり、今度は私たちが若い世代に伝えるという形で受け継いでいます。」

（タイ族の民族楽器の演奏）

心に語りかけるようなその旋律は、タイ族男性の素朴な心を映し出しています。チャウコー集落には展示室も設けられており、民族楽器をはじめ、機織り機や伝統衣装、漁労の道具など、タイ族の暮らしに根ざした品々が大切に保存・展示されています。クラブ会長のロ・ティ・タインさんはクラブの活動について次のように語ります。

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「クラブでは文化・芸能の定期練習のほか、タイ族の伝統的な球技チームの運営、そしてタイ文字を知らないメンバーのための文字教室も開いています。クラブの活動を通じて、健康増進はもちろん、メンバーの精神的な豊かさも高まっています。」

地域の各タイ文化クラブが民俗遊戯「トー・マー・レー」で交流競技。

（トー・マー・レーの遊び声）

タイ族の伝統的な球技「トー・マー・レー」も、クラブが大切に受け継いでいる文化の一つです。チャウコー集落の取り組みは村の中だけにとどまりません。月２回開かれる歩行者天国のイベントにも参加し、ハン・クオンの演台を設けて踊りや民俗遊びを披露しています。クラブ副会長のロ・ティ・クオンさんは次のように話します。

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「タイ族の踊りや民俗遊びなど、様々な交流活動を企画しています。近隣の村や他省からも多くのクラブが訪れるほか、観光客もソエの輪踊りや竹竿ダンスに加わり、民俗遊びを楽しんでいます。」

かつてほぼ消えかけていた文化が、チャウコー集落の人々の手によって復活し、日常生活の中に息づいています。伝統への深い愛が、タイ族のアイデンティティを未来へとつないでいます。

[VOVWORLD]