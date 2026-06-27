次世代FDIの誘致：グローバル・バリューチェーンにおけるベトナムの地位確立へ

グローバルサプライチェーンの再構築や急速な技術革新が進む中、ベトナムは「次世代外国直接投資（FDI）」の誘致戦略への転換を強力に推進しています。この転換は大きな機会をもたらす一方で、資金の効率的な誘致・活用戦略、さらには国内企業への波及効果において、新たな要件や新たな分野への対応を求めています。多大な成果を収めた約40年間（1987年〜2025年）にわたるFDIの誘致と管理を経て、ベトナムは戦略を転換すべき時期を迎えています。しかし、今後の焦点は単なる「量」の誘致ではなく、経済全体に波及効果をもたらす「質」の高いプロジェクトの厳選にあります。

国会財務予算委員会のホアン・ヴァン・クオン委員

国会財務予算委員会のホアン・ヴァン・クオン委員は次のように述べています。



「ベトナムは次世代FDIの誘致戦略へと移行しています。これは、単に資金を誘致するだけでなく、技術の移転を伴い、FDI企業と国内企業との間に確実な波及効果を生み出すものでなければなりません。それにより、国内企業や労働者の技術水準を向上させ、国の経済を飛躍的な発展へと導く必要があります」

この方針を実現するため、ベトナムは近年、いくつかの重要課題に注力してきました。具体的には、政策への信頼を築くための体制改革の断行、戦略的産業における選択的なFDI誘致、エネルギーや、デジタルを中心としたインフラの統合的な高度化、高度技術人材の育成、そしてグリーン化やイノベーションを伴うFDIの推進などが挙げられます。

タン副首相(写真:VGP/Đức Tuân)

先日開催された「ベトナム開発の架け橋フォーラム2026」において、グエン・ヴァン・タン副首相は次のように述べました。



「ベトナムにとって、これは地域およびグローバル・バリューチェーンにおける自国の役割を再定義するための大きな挑戦であると同時に、非常に大きな機会でもあります。ベトナムは、科学技術、イノベーション、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、グリーン・トランスフォーメーション（GX）、そして民間経済の発展にこれまで以上に依存する形へと、成長モデルを転換してまいります」

世界規模でFDI誘致競争が激化する中、同志国間や近隣国への投資移転の傾向が強まっており、資金の流れはより集中し、選別されるようになっています。同時に、グリーン転換への圧力や、高度技術の導入・内製化への要求も高まっており、ベトナムには単なる資金調達だけでなく、それらを受け入れる「内製化能力」の向上が求められています。このような実態に直面し、ベトナムは成長に欠かせない重要な資金源であるFDIを誘致するため、投資環境の競争力を引き続き高めています。また、FDI資金やFDI誘致プロジェクトを長期的かつ効果的に活用するため、戦略目標を明確にし、管理手法を刷新しています。財務省外国投資局のブイ・トゥ・トゥイ副局長は、今後の展望について次のように語っています。

「現時点で私たちがベトナムへのFDIに期待しているのは、資金面だけでなく、知識、技術、経営手法の変革、そして基準の向上などです。現在私たちが策定を進めている新たなFDI誘致案では、ベトナムが単なるFDI資金の目的地にとどまらず、グローバル・バリューチェーンにおいて確固たる地位を築くことを目指しています。また、技術分野や戦略分野など、具体的な要素と結びついたFDIプロジェクトを歓迎したいと考えています。もはや関税上の優遇措置を求めるFDIではなく、段階的な技術移転や、国内企業への人材育成を支援してくれるFDIを期待しています」

ベトナムは、2030年までにFDIの質を向上させ、現地調達率を高めることを目標としています。また、2035年から2045年にかけては、FDIを研究開発（R&D）やイノベーション分野へと本格的にシフトさせ、ベトナムを地域の技術ハブへと押し上げることを目指しています。これらの解決策に基づき、実施ロードマップは3つの段階に分けられています。それらは、2025年〜2030年期間には体制の整備と高度技術FDIの誘致に注力すること、2031年〜2035年期間にはグローバル・バリューチェーンにおけるベトナムの地位の引き上げること、そして、2036年〜2045年期間には先進国経済の要求に応えるイノベーションセンターの構築と効果的な運営を行うことです。

タン副首相は、ベトナムがこれまでに以下の抜本的な解決策を統合的に展開しており、現在も継続していると述べました。

「体制改革を一段と推進し、投資・ビジネス環境を強力に改善して、これまでの『管理思考』から『発展に奉仕する思考』へと転換していきます。政府は今後も、行政手続きや投資・ビジネス条件の実質的な削減を進め、監視機能の強化と並行して権限移譲を推進します。さらに、全面的なデジタル化を促進し、ワンストップメカニズムを効果的に実施するとともに、政策の透明性、安定性、予見可能性を高めてまいります。ベトナムは、半導体、電子機器、人工知能（AI）、データ、バイオテクノロジー、医薬品、クリーンエネルギー、新素材、近代的な物流（ロジスティクス）、金融サービス、イノベーション、そして戦略的技術分野におけるプロジェクトの誘致を優先します」

ベトナムが2桁の経済成長率を目指す中、次世代FDI資金の誘致は、発展のための資源を補う上で極めて重要な意味を持っています。政府は、提示されたこれらの取り組みを通じて、FDI資金の構成が『質』を重視する方向へとシフトし、高度技術、グリーン産業、再生可能エネルギー分野の割合が増加することで、今年および今後のベトナム経済の2桁成長を後押しする原動力となることを期待しています。

[VOVWORLD]