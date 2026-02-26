山沿いのルートで巡るタヴァン集落の魅力

ベトナム最高峰ファンシーパン山の登頂にはまだ挑戦できなくても、全長およそ180キロにわたり北西部に広がるホアンリエンソン山脈を体感したい人にとって、タヴァン集落は絶好の選択肢です。手つかずの自然が残るスポットを巡り、美しい風景を眺めながら地元に住む少数民族の暮らしに触れる山沿いのルートは、訪れる人々に特別な体験をもたらします。

ホアンリエンソン山脈の山腹を弧を描くように進むこのトレッキングコースは、麓に広がる村々を包み込むように続いています。距離はおよそ8キロから12キロ。ムオンホア渓谷に点在する集落を通り抜け、所要時間は体験内容によって3時間から5時間ほどです。

ラオカイ省サパ中心部から約12キロに位置するタヴァン集落は、モン族、ザイ族、赤ザオ族が暮らす地域です。2025年7月には、香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストにより「アジアで最も美しい村6選」の一つに選ばれました。

山へと続く小さな坂道

山へと続く小さな坂道を上り始めると、村人たちの日常が次第に身近に感じられてきます。無邪気に遊ぶ子どもたちの姿、家の前で刺繍をするおばあさん、家畜の世話をする男性など穏やかな山村の風景は、モン族、ザイ族、ザオ族の素朴な暮らしを映し出しています。イタリアから訪れたエレナさんは次のように話しました。

（テープ）

「今朝ここに到着し、明日の朝には出発します。サパには1日しか滞在できませんが、このコースは本当に興味深いです。ガイドのライさんが、この土地の伝統的風習についてたくさん教えてくれました。とても面白い体験です。」

赤ザオ族出身ののチャオ・マイ・ライさんは3年前からタヴァン集落周辺の周回ルートでガイドを務めています。地元出身で地域の隅々まで知り尽くし、自らの民族や他民族の生活にも精通するライさんは、観光客に生き生きとした物語を伝えています。ライさんは次のように話しました。

（テープ）

「体験を希望するお客様には山に案内し、薬草採りを体験してもらいます。入浴用や飲用の薬草です。地元の人々がどのように暮らしているかを知ってもらいたいのです。帰国後に友人へ紹介してくれる方も多いです。」

山沿いのルートは、多彩な感情を呼び起こしますが、特に稲穂が黄金色に染まる季節に、棚田が一面に広がる壮観な景色を楽しむことができます。フランスからの観光客マキシムさんはこう語りました。

（テープ）

「素晴らしい体験ですが、ある程度の体力は必要です。重い荷物は持たないほうがいいでしょう。努力した先に、とても美しい景色が待っています。私たちヨーロッパ人は棚田が大好きです。汗をかいてこそ、あの景色に出会えるのです。ベトナムでガイド付きトレッキングをするのは初めてで、ベトナム自体も今回が初訪問です。」

ルートの見どころの一つが、ジャンターチャイの竹林を抜ける区間です。地形はやや険しいものの、都会の喧騒から離れた大自然の息吹を全身で感じることができます。森のほのかな香りと、風に揺れる竹の葉音だけが響きます。ヨーロッパから訪れたラウラさんは次のように述べました。

（テープ）

「とても美しい場所です。自然は本当に穏やかで、ここが大好きになりました。ベトナムもこの地区も初めてですが、素晴らしい国ですね。」

山を下りると、観光客は家々が並ぶ村を通ります。村の女性たちは刺繍やろうけつ染めを施し、衣服やバッグ、スカーフを作りながら伝統を紹介します。男性たちは竹を裂いて背負い籠を編んでいます。このルートが知られるようになってから、地元の人々も観光に携わるようになりました。語学を学んでガイド資格を取得する人もいれば、伝統料理を提供する小さな食堂を開く人もいます。モン族のタウ・ア・カイさんは次のように話しました。

（テープ）

「まず外国語を学び、ガイド資格を取得しました。この仕事が好きで誇りに思っています。長い距離を希望するお客様には遠くまで案内しますし、短いコースを希望する方には無理のない行程を提案します。村や竹林、滝を巡ります。」

終盤、ムオンホア川沿いを歩くコースを選ぶ観光客は多くありません。道のりが険しく、経験と時間を要するためです。しかし、両岸に広がる棚田や、雲をまとったホアンリエンソン山脈を背に佇む村をゆったりと眺めるひとときは、タヴァン集落の素朴で静かな美しさを改めて感じさせてくれます。

タヴァン集落を包み込むように続くこの周回ルートは、タヴァン集落のもう一つの表情を映し出す特別な探訪の道となっています。

