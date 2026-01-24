国家百年の志に向かって

時代的意義を持つ決議を採択した第14回党大会は、ほぼ一世紀にわたる国の発展過程を見通す戦略的ビジョンを明確に打ち出した。中には、2030年までに近代的工業を備えた中所得上位の発展途上国となり、2045年には高所得の先進国となるという、二つの戦略目標が掲げらるということです。

国民の志

党大会開催を前に、国内外から大会の報告草案に延べ約1400万件の意見が寄せられました。そこには、生活の質的の向上、持続可能な雇用、伝統文化の尊重、次世代への発展機会など、多くの期待が反映されています。これは繁栄、かつ、文明的で、幸福な社会を長期的に築きたいという国民の切実な願いを示しています。

この志は、第14回党大会のテーマにも色濃く表れています。そのテーマは「団結と一致によって2030年までの国家発展目標を達成し、戦略的自立を確保し、信頼を強化し、国を着実に発展させる」ことを強調しました。これは、党の意思と国民の心が一致していることの何よりの証しです。

また、この志は経済成長や所得目標にとどまっていません。大会文書では、平和、独立、民主、繁栄、幸福といった言葉が繰り返し用いられ、精神的価値と民族の内発的力を重視するという党の認識が明確に示されています。人間が全面的に成長し、文化的アイデンティティが守られ、平和と独立の精神で国際社会とつながる持続可能な繁栄国家の構築を目指す姿勢です。

韓国在住ベトナム人で、ベトナム・韓国企業投資協会会長を務めるチャン・ハイ・リン博士は、次のように語りました。

（テープ）

「人間を中心に据え、繁栄で幸福な国家を目指すというメッセージが最も印象的でした。経済発展は社会進歩や文化の継承、国民の生活の質的の向上と不可分であるという考え方です。これは単なる発展目標ではなく、党の理想と国民の願いが一致していることを示すものだと思います。」

党と国民が共有する志を実現するため、第14回党大会の決議は、あらゆる資源を動員し、国民全てがその役割を十分に発揮できる体制づくりの重要性を強調しました。

シンガポール在住ベトナム人連絡委員会のタ・トゥイ・リエン委員長は、次のように述べました。

「第14回党大会は人材・知識人に対する新たなアプローチを示しました。国外在留ベトナム人の知識人は、単なる外部助言者ではなく、政策を共に創り上げるパートナーとして位置づけられています。この方針が一貫して維持されるなら、私たちは自身の専門的信用、キャリア、国際的ネットワークを祖国の発展に捧げる用意があります」

成功への信念

志を現実のものとするには、行動が不可欠です。第14回党大会は「行動の大会」です。今回初めて、党大会の政治報告に行動計画が盛り込まれ、党の全ての党員・組織が具体的な責任と行動を担い、政策の評価基準を「実効性」と「国民の満足度」に置く姿勢が明確にされました。

この強い行動意志は各決議に反映され、社会全体に自信と成功への信念をもたらしている。ベトナム郵政通信グループのトー・ズン・タイ取締役会長は、次のように語りました。

「国有企業に関する決議79号の発布により、私たちは自信を持って海外へ進出し、これまで考えてはいたものの踏み出せなかったことにも挑戦できるようになりました」

成功への信念は、40年にわたる刷新（ドイモイ）事業の成果によって築かれた確かな基盤からも生まれています。成果によって新たな地位と力を得る一方、課題を正面から見据え、是正する姿勢が示されました。市場研究・発展研究所所長で、ベトナム工芸村協会副会長のホー・ミン・ソン博士は、次のように述べました。

（テープ）

「これまでの実践を見ると、実施段階がボトルネックとなり、決議の効果を弱めることがありました。第14回党大会はこの問題を率直に認識し、政策設計から実施までを一体化させる制度的解決策を打ち出しました。これは実行の遅れを抑える重要な改革であり、戦略的ビジョンを具体的行動に移す強い政治的決意を示しています。」

党の強い意志と革新的思考、国民の自信と決意、そしてドイモイ40年で築かれた国家の基盤を背景に、ベトナム民族の「百年の志」は、かつてないほど現実化の可能性を高めていくことでしょう。

