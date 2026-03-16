国会選挙 新任期への期待

今回の選挙では、有権者およそ7600万人のうち99.68％が投票しました。この結果は、国の運営に対する国民の関心の高さを示すとともに、新しい任期の民選機関に対する期待を反映するものとなっています。

様々な面で成功した選挙

3月15日に行われた選挙は、準備や運営、そして有権者の参加状況など、さまざまな面で成功したと評価されています。この点について、ベトナム祖国戦線中央委員会 民主・監視・社会批評委員会のグエン・クイン・リエン委員長は次のように述べています。



「有権者は候補者の情報や行動計画に高い関心を持ち、注意深く見守っていました。これは、有権者が自らの代表となる人物について主体的に理解しようとしている姿勢を示しています。そのような主体性が、有権者が本当に道徳や能力を備えた人物を選ぶことにつながっています」

また、今回選出される議員の構成は、さまざまな社会層を代表する形となるよう配慮され、民選機関が社会の多様な声や利益をより広く反映できるようになっています。

さらに、有権者の高い投票率も今回の選挙の特徴です。全国34の省と市のすべてで投票率が99％を超え、このうち4つの省と市では99.99％に達しました。これは、国家の権力機関の代表を選ぶことに対する国民の責任感を示すものとされています。

今回の選挙では、情報技術の活用もこれまで以上に進められました。社会のさまざまな分野でデジタル化が進む中、選挙の運営や管理に技術を取り入れたことで、手続きの効率や透明性、正確性の向上につながったとされています。この点について、国会副議長で国家選挙評議会の委員を務めるグエン・ティ・タイン氏は次のように述べています。



タイン氏



「有権者カードの情報と名簿のデータが統合され、投票所では有権者の確認や投票用紙の配布、名簿の管理が容易になりました。その結果、選挙当日のデータ更新も非常に迅速に行われ、およそ10分から15分ごとにほぼリアルタイムで情報が更新されました。デジタル化と情報技術の活用が、今回の選挙の円滑な実施につながりました」

新任期への期待

こうした民主的で透明性のある選挙の実施は、政治体制に対する国民の信頼を強めるうえでも重要な意味を持つとされています。

(テープ)

「私は地元の人たちとともに優れた代表を選ぶことができました。これから議員の皆さんが、国や地元の発展のために力を尽くしてくれることを期待しています」

(テープ)

「今回の選挙は、地方行政の新しい体制のもとで初めて行われた選挙です。選ばれた議員が党と国民のために力を尽くし、故郷をさらに発展させてほしいと思います」

今回の選挙の成功は、新しい任期への期待にもつながっています。選出された第16期国会議員と各級人民評議会議員は、今後、有権者の意思や願いを立法活動や政府機関の監督、そして国の重要な政策決定に反映させていく役割を担うことになります。

そして、今回の選挙の真の成果は、新しい任期の中で議員が責任を果たし、国の安定的で持続的な発展にどのように貢献していくかによって示されることになります。

(VOVWORLD)