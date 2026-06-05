各地で2026年夏季ボランティア活動がスタート

タインホア省ゴックチャオ村で行われた2026年の夏季ボランティアキャンペーンの出陣式（写真：nhandan.vn） ​​​

2026年の夏季ボランティアキャンペーンは、4月から8月まで全国各地で実施されています。これを通じて、ベトナムの若者たちの責任感や社会への貢献意欲が改めて示されています。

6月1日午前、中部タインホア省ゴックチャオ村で行われた2026年の夏季ボランティアキャンペーンの出陣式では、祖国戦線や中央レベルの各団体の青年同盟が、さまざまな社会福祉活動を実施しました。

主な活動として、革命功労者の家族や困難な状況にある女性への支援物資や現金の贈呈、少数民族の子どもや恵まれない環境にある青少年への奨学金の支給、さらに学業に励む児童への自転車の寄贈などが行われました。

ハノイで行われた2026年の夏季ボランティアキャンペーンの出陣式 （写真：VGP/Minh Thư）

また、ボランティアたちは300人の住民を対象に無料健康診断と医薬品の配布を実施したほか、国境地域にあるプーニー村とソントゥイ村へ薬箱を寄贈しました。さらに、地域の図書環境を充実させるため、2か所にコミュニティ図書コーナーを設置し、住民の生活向上に役立つ青年プロジェクトも展開しました。一方、5月31日にはホーチミン市で、数千人の若者が一斉に夏季ボランティア活動を開始しました。

2026年の大きな特徴の一つが、「デジタル・サマー」と呼ばれる取り組みです。ボランティアの若者たちは各地域に赴き、住民のデジタル活用を支援しています。具体的には、人工知能（AI）の活用講習や、オンライン行政手続きの利用支援などを行い、地域のデジタル・トランスフォーメーションの推進に貢献しています。これに先立ち、ハノイ市青年団も2026年夏季ボランティアキャンペーンの出陣式を開催しました。

ホーチミン市で行われた2026年の夏季ボランティアキャンペーンの出陣式 （写真：Vũ Hường/VOV-TP.HCM）

式典では、「行政サービス支援」、「デジタル基礎教育」、「地域デジタル変革」、「若手知識人イノベーション推進」、「都市文明・新農村建設」、「新時代の文化づくり支援」、「市の重点課題解決支援」の7つのチーム、そして「青年経済発展支援」チームの市レベルの専門ボランティアチーム8組が発足しました。

またこの機に、ハノイ市青年団とベトナム学生会ハノイ支部は、ズオンノイ地区の小学生20人に奨学金を贈りました。公衆衛生大学の学生、ハー・タイン・フエンさんは次のように話しました。

（テープ）

「この活動に参加できてとてもうれしいです。社会に貢献できる大変意義のある活動だと思います。私は住民の健康診断を手伝ったり、困難な状況にある子どもたちへの奨学金の贈呈や、生活に苦労している方々へのお米や支援金の配布などを行っています。」

2026年夏季ボランティアキャンペーンは、美意識を持ち、強い意志と知性、健康、そして社会で実践的に活躍する力を備えた若者の育成につながっています。そして、国の建設と防衛に貢献する次世代の人材づくりにも大きな役割を果たしています。

[VOVWORLD]