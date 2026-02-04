古代チャム塔の魅力の探検

ニントゥアン省とカインホア省が合併し一つの行政区となった今、ニャチャンのポーナガル塔と、ファンランのポークロン・ガライ遺跡群を巡る旅は、珍しい文化遺産ルートとして注目を集めています。この地を訪れる観光客は単に観光に行くだけでなく、かつて中部ベトナムに栄えたチャンパ王国の文明の源に遡る旅でもあります。

ファンラン・タップチャム市にあるチャウ丘に立つポークロン・ガライ遺跡で、毎年乾季の初めに「ズオン・ザン・サット祭」別名、雨乞いの儀式が行われます。これはチャム族にとって非常に重要な伝統儀式で、天と地に恵みの雨を祈る行事です。

色鮮やかなチャム族の伝統衣装に身をまとっている人々が塔のふもとに集まり、太鼓と笛の音、線香の匂い、祈りの声が重なり合い、神聖な雰囲気に包まれています。

チャム族の長老グループの一員であるパセ・マン氏は次のように述べました。

13〜14世紀に建てられたポークロン・ガライ遺跡は、偉大な治水王・ポークロン・ガライを祀る聖地です。彼は堤防を築き、水路を通して農地に水を引き、干ばつから人々を救ったと伝えられています。