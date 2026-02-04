旅行
古代チャム塔の魅力の探検
ファンラン・タップチャム市にあるチャウ丘に立つポークロン・ガライ遺跡で、毎年乾季の初めに「ズオン・ザン・サット祭」別名、雨乞いの儀式が行われます。これはチャム族にとって非常に重要な伝統儀式で、天と地に恵みの雨を祈る行事です。
色鮮やかなチャム族の伝統衣装に身をまとっている人々が塔のふもとに集まり、太鼓と笛の音、線香の匂い、祈りの声が重なり合い、神聖な雰囲気に包まれています。
チャム族の長老グループの一員であるパセ・マン氏は次のように述べました。
ポークロン・ガライ遺跡はチャンパ王国の建築美術を今に伝える生きた証です。モルタルを使わずに積み上げられたレンガの精巧な技術、神話や日常生活を物語る緻密な彫刻群は、芸術性の高さを物語っています。強い日差しと風が吹くこの地にあっても、赤レンガの色は今なお鮮やかです。チャム族にとって、これらの古塔は単なる祭祀の場だけでなく、古代チャンパ帝国の繁栄時代を物語る遺跡です。
ファンランを後にし、海岸沿いの国道を南下すると、観光客はニャチャン市にたどり着きます。ポーナガル塔がカイ川の河口にそびえ立っています。8世紀から13世紀にかけて建てられたこの塔は女神ポーナガルを祀る壮大な遺構です。
「チャム族の人々は、王様や女神、ヒンドゥー教の最高神を祀るためこの塔を建てました。チャム族はこの塔を焼成レンガのみで建て、装飾には石材を使用しました。驚くべきことに、建設にはセメントが使われておらず、それにもかかわらず今日までしっかりとその形を保っています。レンガの継ぎ目には接着剤らしきものが見当たらず、その構造の謎は、今なお、科学者たちを困惑させています」
「接着剤も使わずに、こんな塔を築いたなんて信じられません。本当に唯一無二の建築様式です」
毎年開催されるポーナガル祭りの際に、この塔を訪れる観光客は優雅な伝統舞踊や、パラヌン太鼓の響き、そして色とりどりの供物が並ぶ神聖な儀式の雰囲気に包まれます。