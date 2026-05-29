リエンチュウ港：ベトナム中部から世界へつながる物流拠点

リエンチュー港コンテナターミナルの建設着工ボタン押し儀式(写真: Đình Thiệu/VOV)

リエンチュウ港は、港湾施設、倉庫、配送センターを備えた総合物流コンプレックスとして開発されます。10年をかけて進められるこの事業は、デジタル化や最新技術を導入した「グリーンかつスマートな港湾」を目指しており、排出削減と環境保護を両立させます。2029年に運用開始予定の第1期フェーズでは、年間貨物取扱量が約7400万トンに達し、世界最大級のコンテナ船の同時受け入れが可能となります。これはダナン市にとって歴史的な節目であり、新たな発展段階を切り拓くものです。ダナン自動車輸送協会のディン・ハイ・トゥアン会長は次のように述べています。

「リエンチュウ港の稼働により、新たな物流エコシステムが形成され、リエンチュウ地区にはコンテナヤードや高度な物流インフラが整備されるでしょう。これは、グリーン輸送とデジタル化を推進する大きな原動力となります」

本プロジェクトは、ベトナムのハテコ・グループ（Hateco Group）およびハテコ港湾有限会社と、オランダのAPMターミナルズによる共同事業体が実施します。ハテコのチャン・ヴァン・キー会長は、新時代における中部地域および全国の近代的な物流拠点としての役割を強調し、次のように決意を表明しました。

「リエンチュウ港のような大規模かつ重要なプロジェクトにおいて求められるのは、投資効率だけでなく、工事の品質管理と市への長期的な社会経済的貢献です。私たちは、計画通りに進行し、全体の品質と効率を確保することを約束します」

トゥク副首相(写真: Đình Thiệu/VOV)

リエンチュウ港は、ベトナム最大級の規模を誇るだけでなく、金融センター、工業団地、輸出加工区、自由貿易特区と深く連携し、税制や税関手続きの優遇措置を最大限に活用します。これにより、グローバル市場との連携を拡大し、海外投資を強力に呼び込むことが期待されています。ファム・ザー・トゥク副首相は次のように強調しました。

「リエンチュウ・コンテナ港は単なるインフラ施設ではなく、国内およびグローバルのサプライチェーンにおける戦略的な結節点です。この事業はダナン市を繁栄した港湾都市へと変貌させ、国の成長に貢献するとともに、新時代における近代的な物流拠点としての地位を確立するでしょう。同時に、国際輸送ネットワークにおけるベトナムの存在感をさらに高めることになります」

リエンチュウ港建設プロジェクトにおける共用インフラ整備(写真: Đình Thiệu/VOV)

リエンチュウ港の最大の特長は、その地政学的な位置にあります。「東西経済回廊」の東の玄関口に位置し、ラオスやタイ、さらにはミャンマーとも直接つながっています。これにより、内陸国の「海への出口」としての役割を担うことになります。また、ベトナム東部海域、いわゆる南シナ海の国際航路に近いことから、国内貨物だけでなく、国際中継港としての機能も期待されています。世界的な物流企業、JASワールドワイドのマッチェロ・ピアッツァ氏は次のように分析しています。

「ベトナムは近隣諸国にとって物流の『灯台』のような存在であり、港湾インフラを共有する中心地となります。メコン川流域の国々が自由貿易協定を締結し、無関税での貿易が可能となっている中、ベトナム経済は今後10年から15年で、グローバルな物流の舞台で重要な戦略的役割を果たすことになるでしょう」

リエンチュウ港は単なるインフラ整備にとどまらず、ベトナムを国内港湾の枠を超え、地域および世界の物流拠点へと押し上げる戦略的な一歩となります。

[VOVWORLD]