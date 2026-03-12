ランソン省のヒューリエン村：観光発展のため遺産保全に取り組む

にぎやかで派手な観光地ではないものの、ヒューリエン村は手つかずの自然の美しさと、世代を超えて守り継がれてきた地元の文化の価値によって人々を魅了しています。文化遺産の保全からコミュニティ観光の発展に至るまで、住民たちは伝統的な強みを生かし、持続可能な観光発展の原動力へと変えようとしています。

ヒューリエン村は、ランソン省のヒューリエン自然保護区の中核地域に位置し、原生林の生態系と多くの希少な動植物が残されている地域です。豊かな自然景観に加え、伝統的な祭りや民謡、少数民族の特色ある食文化など、独自の文化的アイデンティティを色濃く残す土地でもあります。自然と文化が調和するこの環境こそが、この地域ならではの魅力を生み出しています。

ヒューリエン村（写真：Bao Lang Son)

近年、ヒューリエン村には多くの外国人観光客も訪れるようになっています。地元の暮らしを体験しようと、森林トレッキングや田植え体験、登山、あるいは山里のゆったりとした生活のリズムを味わう目的で訪れる人が少なくありません。アメリカから訪れた観光客、ロビンさんとララさんは次のように語りました

「私はベトナムの多くの場所を訪れましたが、ヒューリエン村はまったく違う印象です。手つかずの自然がよく残っており、人々は親切で、地元の伝統文化もよく守られています。私は地元の住民が経営する宿泊施設に泊まり、伝統料理を味わい、住民からこの土地の物語を聞くのが好きです。」

「今日は自転車で村の周りを走りました。ここでは山々が村を取り囲んでいて、まるでおとぎ話の世界のようです。」

ヒューリエン村にある宿泊施設（写真：Bao Lang Son)

ヒューリエン村のコミュニティ観光は、ここ数年で形になり始めました。地元のいくつかの家庭が、伝統的な高床式の木造家屋を改装し、ホームステイとして観光客を受け入れ始めたことがきっかけです。木造の高床式住宅の伝統的な建築様式を保ちながら、観光客の滞在に必要な設備を整えています。ランソン省ヒューリエン村にある「マオ・ホームステイ」のオーナー、ゴー・アット・マオさんは次のように語ります。

「私たちの宿泊施設を含め、村にある他の施設を訪れる国内外の観光客は、この素朴な農村の澄んだ空気を感じることができます。さらに、地元の食文化を味わい、登山やトレッキング、キャンプ、ピクニック、ジョギングなどを通して、山里の魅力を体験できます」

ヒューリエン村の料理（写真：Bao Lang Son) 地元当局によりますと、ヒューリエン村の観光開発は、常に地域の自然環境と無形文化遺産の保全と結びつけて進められています。これは住民の生活水準の向上を図ると同時に、地域の文化遺産を守るための重要な方向性とされています。ランソン省ヒューリエン村人民委員会のホアン・ミン・ティエン副委員長は次のように述べます。

「現在、私たちは地元に住む少数民族ザオ族の伝統的文化価値の発揮に力を入れています。これまで、地元の伝統的文化を紹介するため、6つの歌舞公演グループを設立しました。また、村にある宿泊施設の経営者に対し、歌舞公演グループと連携し、村や集落の無形文化遺産を維持・発展させるよう指導しています。これにより、無形文化遺産の価値と食文化の魅力を同時に発信しています。」

石灰岩の山の麓に広がる田畑に夕暮れが訪れるころ、高床式の家々から立ち上る炊事の煙が夕方の風に揺れます。観光客たちは囲炉裏を囲み、伝統料理を味わいながら、ヒューリエン村にまつわる物語に耳を傾けます。世代を超えて守り継がれてきた文化の価値が、いま地域観光の「貴重な資産」となっています。

