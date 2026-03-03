ホン河沿いの優位性を活かし文化を発展させたフンイエン省

北部デルタ地域の中心に位置するフンイエン省は、ホン河沿いに広がる文化空間を有し、北部の各省や市と結びついています。約2000もの歴史的・文化的遺跡を擁するだけでなく、フンイエン省にはベトナムの文化と習慣が息づく500あまりの伝統的な祭りや、数百もの伝統工芸村が残っています。

フンイエン省は、これらの遺産の利点に加え、観光・クリエイティブサービス開発の機会を踏まえ、文化発展を一歩前進させ、新たな時代における経済変革と地域アイデンティティの構築に向けた推進力を生み出す必要があると明確にしてきました。そのため、主要な遺跡の保存・修復、遺産のデジタル化、そしてホン河沿いの文化空間の形成といったプロジェクトが、同時に進められています。

ホン河沿いの文化遺産、観光、経済発展を繋ぐこの路線は、2025年8月に着工したことは同省行政府の決意の証です。フンイエン省党委員会副書記兼人民評議会議長のチャン・クオック・ヴァン