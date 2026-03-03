文化
ホン河沿いの優位性を活かし文化を発展させたフンイエン省
北部デルタ地域の中心に位置するフンイエン省は、ホン河沿いに広がる文化空間を有し、北部の各省や市と結びついています。約2000もの歴史的・文化的遺跡を擁するだけでなく、フンイエン省にはベトナムの文化と習慣が息づく500あまりの伝統的な祭りや、数百もの伝統工芸村が残っています。
フンイエン省は、これらの遺産の利点に加え、観光・クリエイティブサービス開発の機会を踏まえ、文化発展を一歩前進させ、新たな時代における経済変革と地域アイデンティティの構築に向けた推進力を生み出す必要があると明確にしてきました。そのため、主要な遺跡の保存・修復、遺産のデジタル化、そしてホン河沿いの文化空間の形成といったプロジェクトが、同時に進められています。
ホン河沿いの文化遺産、観光、経済発展を繋ぐこの路線は、2025年8月に着工したことは同省行政府の決意の証です。フンイエン省党委員会副書記兼人民評議会議長のチャン・クオック・ヴァン
「遺産を繋ぐ全ての道路が建設中の場合、すべての外部プロジェクトは順次、同時に実施されます。これは、企業の継続的な発展と、地元の主要プロジェクトの完成に役立っており、同省の社会経済発展を促進する原動力となります」
このルートの建設は、文化遺産の集積地を繋ぐことに貢献します。これは、フンイエン省が文化を経済発展に深く浸透させ、今後の観光産業の躍進の新たな機会を切り開くための鍵となります。
フンイエン省は、保存にとどまらず、「遺産を資産に変える」ことを目指し、文化を発展構造における重要な経済セクターに据えています。この方針に沿って、フンイエン省はデジタルトランスフォーメーションを画期的な解決策と位置付けています。同省は遺跡のデジタル化を推進し、デジタルミュージアムの構築、自動解説技術の活用、観光ルートの3Dデジタルマップ作成、そして統一された観光情報プラットフォームの開発に取り組んでいます。
2025年10月に開催された2025～2030年任期のフンイエン省党委員会大会において、グエン・ヒュー・ギア委員長は、今後の主要課題を次のように概説しました。
フンイエン省は自然、歴史、空間の優位性を活かした上で、古代と現代を融合した独自の文化的アイデンティティを徐々に形成しつつあります。新たなビジョンと強い決意のもと、フンイエン省は経済的潜在力に富む土地であるだけでなく、独自の文化的価値が融合する場所であり、将来に向けて力強い発展の展望を切り開いています。
