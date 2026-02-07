ベトナム・ベトテルが半導体工場を着工 国家戦略の実現へ

半導体製品の完成には、製品定義、システム設計、詳細設計、チップ製造、パッケージング・検査、統合テストの6つの主要工程が必要です。これまでベトナムは5つの工程に段階的に参画してきましたが、最も複雑で鍵となる「製造」工程については国内での実施が困難でした。今回の工場建設により、ベトナム国内で半導体生産の全工程を完結させることが可能になります。

1月16日、ハノイでハイテク半導体チップ製造工場の着工式が行われ、トー・ラム書記長(中央)やファム・ミン・チン首相(左から3人目)らが出席した(写真:VGP/Nhật Bắc)

着工式に出席したファム・ミン・チン首相は、次のように強調しました。 「それぞれの国は、グローバルなバリューチェーンにおいて自国がどこに位置するのか、依存か自立かという根本的な問いに答えなければなりません。ベトナムは、困難であっても持続可能な道を選びます。対等で互恵的な協力に基づき、コア・テクノロジーをマスターし、世界のサプライチェーンに主体的に参加していく決意です」

同工場は2027年までに建設と技術移転、試作を完了し、2028年から2030年にかけて国際基準に基づいたラインの最適化と効率向上を図ります。また、実際の生産環境と連動した人材育成センターとしての役割も期待されています。



さらに、チン首相は、今後の展望についてこう述べました。



「強力な半導体企業群を形成し、国内のバリューチェーンを完結させ、外資系企業やグローバルなサプライチェーンと効果的に連携させる必要があります。2030年までに、設計企業を少なくとも100社、製造工場を1カ所、組み立て・検査工場を約10カ所整備することを目指します。また、5万人以上のエンジニアを育成し、2030年から2050年までの期間に向けた質の高い人材を確保しなければなりません」 この工場は将来的な規模拡張も視野に入れて設計されており、ベトナムがより高度な半導体技術にアクセスするための基盤となります。

「この工場は、ベトナムがハイテク技術を段階的に習得し、半導体バリューチェーンの重要なピースである『製造』を補完できることを証明するものです。これは『組み立て』から『創造』への転換を意味し、デジタル時代におけるベトナムの地位向上に貢献します。また、自国内での製造能力保持は、安全保障と技術の信頼性を確保し、経済と国防を密接に結びつける『軍民両用技術』の発展にも寄与するものです」

ベトテルにとって、半導体工場の主導的な展開は、長年追求してきたコア・テクノロジー開発戦略の一環です。ベトテルは専門教育や国際協力、技術移転を通じて人材を育成し、経験を蓄積してきました。ベトテルは現在、科学技術とイノベーションを基盤に、ベトナムが世界のバリューチェーンに深く関与していくための国家半導体産業戦略を具現化しようとしています。

