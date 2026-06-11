ベトナムのゲーム産業 飛躍への好機　

ベトナム・ゲームフェスティバル2026に数千人が参加

「ベトナム・ゲームバース2026（Vietnam GameVerse 2026）」で発表されたデータによりますと、モバイルゲーム分野だけでも、2025年のベトナム製ゲームの世界ダウンロード数は49億回に達しました。このうち約95%が海外のユーザーによるものです。ベトナムには現在、210以上のゲームスタジオが活発に活動しており、2025年には2万7000以上の新作ゲームがリリースされました。また、ゲームパブリッシャーの成長率では世界第6位となっています。

ベトナムのゲームは現在、量的な強みだけでなく、国際的な競争力をより明確に形成し始めており、これはクロスボーダー・デジタルコンテンツ創造の分野におけるベトナムのデジタル技術企業の競争力を証明するものとなっています。

放送・電子情報局のレ・クアン・トゥ・ゾー局長

近年のベトナムのゲーム産業の変化をもたらした最も重要な要因の一つが「政策」です。放送・電子情報局のレ・クアン・トゥ・ゾー局長は次のように述べています。

(テープ)

「ベトナムの党、政府、国会が、ゲーム産業を重点的に投資・発展させるべき『6つの主要な文化産業』の一つとして位置づける一連の戦略的決議や政策を打ち出したのは、今回が初めてのことです。国会は、ベトナムの歴史や文化をテーマにしたゲームの開発・製造に投資する組織や企業に対して、税制上の優遇措置まで設けています」

ここ数年、多くのベトナムのスタジオが規模を拡大し、単に迅速なリリースだけに集中するのではなく、技術や人材、そして長期的な製品開発へと本格的な投資を始めています。この傾向は、ゲーム産業が従来の受託開発モデルから、高付加価値なデジタル技術製品の開発モデルへと移行していることを示しています。世界中のユーザーが高品質な製品により多くの支出を始める中で、この変化は特に重要であり、ベトナム企業がダウンロード数の追求から脱却し、収益を拡大する好機となっています。

ディレクター、ジュゼッペ・スタゾッラ氏

グーグルプレイ（Google Play）の東南アジア・オーストラリア・ニュージーランド地域のエコシステム担当ディレクター、ジュゼッペ・スタゾッラ氏は次のように述べています。

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「2025年のベトナムにおけるダウンロード数は前年をさらに上回る力強い伸びを見せ、世界全体で85億回に達しました。これは2024年比で39%の増加であり、大いなる成果です。また、ベトナムのアプリパブリッシャーの売上高は69%増加しました。つまり、ベトナムの売上高の伸びは、ダウンロード数の伸びのほぼ2倍のペースで成長していることになります」

国家デジタルトランスフォーメーション（DX）戦略において、ゲームは技術の波及効果が非常に高い産業とみなされており、生成AI（人工知能）、グラフィックス、クラウドコンピューティング、デジタル決済、そしてデジタル創造エコシステムの発展を牽引しています。

これまでは技術的な優位性とスピードによって発展を遂げてきましたが、ベトナムのゲーム産業の次のステージは、アイデア、コンテンツ、そして独自の知的財産（IP）のブランド構築力による競争になると位置づけられています。こうした背景から、一部のベトナム企業は、ゲームの中にベトナムの文化要素を取り入れることで、この方向性を歩み始めています。

VTCゲーム（VTC Game）のグエン・ゴック・バオ総裁は次のように述べています。

(テープ)

「ベトナムの文化を世界に広めたいという共通の思いがあれば、私たちは共通の目標を持ち、ベトナム独自の道を一致団結して進むことができます。その時こそ、ベトナムは強くなるはずです。あるゲームについて語るとき、人々が『これはベトナム人が作ったゲームだ』と思い起こすようになることを目指しています」

市場の発展に伴い、海外からの資本もベトナムのゲーム産業への関心を高めています。実際、この1年でゲーム分野における大型の投資や、企業の合併・買収が相次いで成立しました。これは、海外の投資ファンドがベトナムを地域の新たなゲーム開発拠点として捉え始めていることを反映しています。

ロブロックス（Roblox）の教育政策担当シニアディレクター、アダム・セルドウ氏は次のように述べています。

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「2025年、Robloxにおけるクリエイターエコノミーは、開発者に対して総額16億ドルを支払い、毎日1億3200万人以上のユーザーがゲームをプレイしています。この成果には、ベトナムの開発者たちの大きな貢献があります。彼らはRoblox上での総プレイ時間の劇的な増加を支える原動力となりました」

世界のゲーム産業は現在、年間約2000億ドルの市場規模を誇り、モバイル、AI、そしてデジタルクリエイティブエコノミーの発展により、今後も力強い成長が続くと見込まれています。このような環境の中で、ベトナムは東南アジアにおけるデジタルコンテンツ制作およびゲーム開発の拠点となるための多くの好条件を備えており、国家のデジタル経済発展という目標に向けて、その貢献度をますます高めています。

[VOVWORLD]