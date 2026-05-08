ベトナム、ASEANへの実質的な貢献を継続

会議では、「平和と安全保障の基盤」、「成長回廊」、そして「人々へのエンパワーメント」という3つの大きな優先課題について議論が行われました。

レ・ミン・フン首相が、2026年ASEAN議長国であるフィリピンのフェルディナンド・ロムア. ルデス・マルコス大統領の招きに応じて、5月7日から8日にかけてセブで開催された第48回ASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳会議に出席したことは、ASEAN共同体構築のプロセスに対するベトナムの強い関与を示す明確なメッセージとなりました。

第48回ASEAN首脳会議のテーマは、「共に未来を切り拓く」であります。会議では、「平和と安全保障の基盤」、「成長回廊」、そして「人々へのエンパワーメント」という3つの大きな優先課題について議論が行われました。

ASEAN、「適応」から「主体的形成」へ転換

今回の会議は、2026年最初のASEAN首脳会議であると同時に「ASEAN共同体ビジョン2025」の実現を経て、新たな発展段階へと入る節目でもあります。

現在、ASEANが直面する課題は、もはや貿易や域内連携といった従来型の問題にとどまらず、大国間の戦略競争、サプライチェーンの分断、グリーン転換、デジタル転換、エネルギー安全保障、さらには世界経済の分断リスクにまで広がっています。

こうした状況の中、フィリピンが2026年ASEAN議長国のテーマとして掲げた「共に未来を切り拓く」は、地域全体の姿勢を反映するものとなっています。つまりASEANは、国際競争の渦に巻き込まれるのではなく、「舵取り役」としての役割を維持したい考えであります。

今回のASEAN首脳会議で特に注目されるのは、単なる域内結束の維持だけでなく、ASEANの戦略的自立能力の強化に重点が置かれている点であります。これは、ASEANが「適応」の発想から、「主体的に未来を形成する」発想へと転換しつつあることを示しています。

不確実性が増す世界で、経済、技術、サプライチェーンにおける自立性を十分に確保できなければ、この地域は大国間競争の直接的な影響を受けやすくなるとの認識が背景にあります。

会議で、フィリピンのテレサ・ラサロ外相は次のように強調しました。

「こうした緊迫した情勢の中でも、ASEANは長期的かつ広範な優先課題を見失っておりません。フィリピンの2026年議長国テーマ『共に未来を切り拓く』のもと、ASEANは、不安定な時代を乗り越えるには柔軟性と緊急課題への対応力が必要であると同時に、ASEAN共同体2045の長期目標に対する揺るぎない取り組みが重要であると認識しています。」

ベトナム、地域各国の有益な参考モデル

ASEANが新たな成長エンジンを模索する中、ベトナムは世界的なサプライチェーン再編における重要な拠点として存在感を高めています。投資誘致、インフラ整備、デジタル転換、グリーン経済分野での成果により、ベトナムは地域諸国にとって参考モデルの一つとなっています。

ASEAN事務総長のカオ・キムホン氏はベトナムの記者のインタビューに答えた（写真： VOV-Jarkata）

ASEAN事務総長のカオ・キムホン氏は次のように述べました。

「ベトナム経済は非常に速い成長を続けており、私たちはその取り組みを高く評価しています。そのため、ASEANのさまざまな分野におけるベトナムの役割と貢献に大きな期待を寄せています。ASEANは現在、『ASEAN共同体ビジョン2045』と4つの新たな戦略計画の実施を始めたばかりであり、この20年ビジョンのまだ初期段階にあります。ベトナムの新しく力強いリーダーシップは、ASEANにとって非常に重要であります」

また、レ・ミン・フン首相の今回の出席は、首相就任後、初の重要な多国間外交活動の一つという意味でも特別な意義を持っております。これは、ASEANが引き続きベトナム外交政策における最重要戦略の一つであることを明確に示すものです。

ASEAN駐在ベトナム政府代表部のトン・ティ・ゴック・フオン大使 （写真：VOV-Jarkata） ASEAN駐在ベトナム政府代表部のトン・ティ・ゴック・フオン大使は次のように述べました。 「ベトナムは引き続きASEAN各国と積極的に連携し、まずは国際・地域情勢の複雑な変化に対するASEANの対応力と調整能力の向上に貢献しています。また、『ASEAN共同体ビジョン2045』実現に向けた戦略計画を加盟国と協力して効果的に実施し、ASEAN共通の目標を各国の発展計画へと具体化しています」

今回のレ・ミン・フン首相による首脳会議出席は、ベトナムが単なる積極的な加盟国にとどまらず、地域の未来形成に方向性を示すことのできる国の一つへと成長していることを改めて示すものとなりました。

[VOVWORLD]