フーコックの海を物語る世界水準のショー

さらに、海辺に設けられた屋外ステージでは、水・音楽・炎・最新テクノロジーが融合し、フーコック島を物語る特別なショーが上演され、訪れる観客に強い印象を残しています。



フーコックを代表するマルチメディアショー 『海のキス』が今年4月、ギネス世界記録にも認定された「世界最大の水幕スクリーン」を有する屋外劇場で上演されています。総面積1000平方メートルを超える水幕と3つのスクリーンドーム、さらに約300台の機材による光・音・炎・水・レーザーの演出が観客を幻想的な世界へと誘います。ハノイ市から訪れた観客の一人、チン・フォン・マイさんは次のように語りました。



「水と音、光が融合した演出は驚くほど生き生きとしていて、まるで3D映画を見ているような迫力でした」

このショーを手がけたのは、フランスを拠点に世界的な舞台演出を生み出してきたECA2社です。物語はフーコックの青年と銀河の守護者の娘とのロマンティックな愛を軸に展開しました。ホーチミン市から訪れたブー・ティ・スアン・トゥさんは次のように述べました。



「愛、海への思い、人間の希望を重ね合わせ、善が悪に勝つというメッセージを伝えていました。これはテクノロジーショーではなく、まるで生きた絵画のようでした。」



さらに、フーコック犬やジュゴン（マナティ）といった動物も登場し、自然保護へのメッセージを伝えました。

写真：Hoàng Đình Ngọc



このショーの後、約7分間にわたり100種類もの光の演出とともに花火が打ち上げられました。フーコック島の南部に住む人々は、ほぼ毎晩21時30分に花火を楽しむことができます。

南部ドンナイ省からの観光客グエン・テイ・ホアさんは次のように述べました。





「初めてフーコックで、フーコック島を物語る特別なショーを鑑賞でき大好きです。花火が一斉に打ち上がり、空を見上げるととても美しく、しかも間近で見られるので迫力がありました。」

国内外のメディアは『海のキス』というショーを高く評価しています。観客にとっては、最新技術を駆使した壮大なショーを体感するだけでなく、碧い海と自然を持つ「宝石の島」フーコックへの愛着を深め、再び訪れたいという思いを抱かせる体験となっています。

(VOVWORLD)