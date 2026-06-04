ハティン省マイフー村ハアン集落：150年受け継がれるススキのほうき作り

地元の高齢者によりますと、ススキのほうき作りは150年以上前、日々の生活のニーズから始まりました。自生するススキを原料に、素朴ながらも丈夫なほうきが作られるようになったそうです。かつての副業は、次第に多くの世帯にとっての主要な生計手段へと発展しました。この仕事は従事者を選ばず、真面目で忍耐強く、器用であれば、誰でも丈夫で美しい製品を作ることができます。

ハアン集落に住むレ・ティ・トゥアンさんは、次のように明らかにしました。

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「祖父、そして両親はこの仕事に従事しました。私も、両親からこの仕事を受け継ぎ、高齢になった今でも続けられることに喜びを感じています。先祖から受け継いだ仕事を絶やすのは惜しく、体力が続く限り守り続け、子孫にも伝えていきたいです」

一本のほうきを完成させるには、細かな工程が必要です。まずススキを天日干しし、小枝に分け、長さに応じて3種類に分類します。職人たちはこれらをラタンの紐や針金で束ね、柄に固定してきつく編み上げます。最後に、形を整えるために穂先を均一に切り揃えて完成となります。

長年この仕事に携わるグエン・ティ・マイさんは、原料選びが耐久性を決める鍵だと明らかにしました。

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「作ること自体は難しくありませんが、丈夫で美しいほうきを作るには、それぞれの工程、特に柄への取り付けと編み込みに熟練の技が必要です。原料のススキは、天気の良い日に収穫された、青白く長いものを使うことで耐久性が増すのです」

現在は、従来型のススキほうきに加え、市場の多様なニーズに応えるため、籐の柄やプラスチックの柄、ナイロン製のものなども生産されています。これにより、ハアン村の製品は地元だけでなく、近隣の多くの省や都市へも出荷されています。

約50年間、この仕事に従事しているニン・ヴァン・ティンさん（65歳）は、次のように述べています。

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「かつては農閑期の副収入として数軒が行う程度でしたが、市場の需要が高まり、他の職業に比べて安定した収入が得られるようになったことで、従事者が増えました。現在では、品質だけでなくデザイン性も高い新製品が登場しています」

現在、村では約100世帯、数百人の労働者が直接生産に携わっています。また、原料供給や輸送、行商などの関連雇用も創出されています。特筆すべきは、従事者の多くが50代から70代である点です。多くの住民にとって、これは単なる家業ではなく、安定した生活を支える柱となっています。

マイフー村農民協会のレ・ティエン・ルオン会長は次のように述べています。

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「この伝統工芸に従事する住民の収入は比較的高く、多くの人が参加しています。ラオスから原料を買い付け、村内や南部各省へ供給する業者もおり、中には年間200トン以上の原料を扱う業者もいます。この工芸は有機原料を使用し、化学薬品を使わないため、環境にも優しいのが特徴です」

工業化が進み、多くの伝統工芸が衰退の危機に瀕する中、ハアン集落のススキほうき作りが活気を見せていることは、ベトナム農村に根ざした手仕事の力強い生命力を象徴しています。

[VOVWORLD]