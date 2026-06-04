Báo Ảnh Việt Nam

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ベトナムの職業

ハティン省マイフー村ハアン集落：150年受け継がれるススキのほうき作り

 ベトナム中部ハティン省マイフー村では、時代の変化の中でも、住民たちの勤勉さと器用な手先によって、伝統的なススキのほうき作りが今も息づいています。幾多の変遷を経て、ハアン集落のほうき作りは、地域文化に欠かせない伝統工芸として、世代から世代へと大切に守り育てられてきました。

地元の高齢者によりますと、ススキのほうき作りは150年以上前、日々の生活のニーズから始まりました。自生するススキを原料に、素朴ながらも丈夫なほうきが作られるようになったそうです。かつての副業は、次第に多くの世帯にとっての主要な生計手段へと発展しました。この仕事は従事者を選ばず、真面目で忍耐強く、器用であれば、誰でも丈夫で美しい製品を作ることができます。

ハアン集落に住むレ・ティ・トゥアンさんは、次のように明らかにしました。
(テープ)
「祖父、そして両親はこの仕事に従事しました。私も、両親からこの仕事を受け継ぎ、高齢になった今でも続けられることに喜びを感じています。先祖から受け継いだ仕事を絶やすのは惜しく、体力が続く限り守り続け、子孫にも伝えていきたいです」
一本のほうきを完成させるには、細かな工程が必要です。まずススキを天日干しし、小枝に分け、長さに応じて3種類に分類します。職人たちはこれらをラタンの紐や針金で束ね、柄に固定してきつく編み上げます。最後に、形を整えるために穂先を均一に切り揃えて完成となります。
長年この仕事に携わるグエン・ティ・マイさんは、原料選びが耐久性を決める鍵だと明らかにしました。
(テープ)
「作ること自体は難しくありませんが、丈夫で美しいほうきを作るには、それぞれの工程、特に柄への取り付けと編み込みに熟練の技が必要です。原料のススキは、天気の良い日に収穫された、青白く長いものを使うことで耐久性が増すのです」
現在は、従来型のススキほうきに加え、市場の多様なニーズに応えるため、籐の柄やプラスチックの柄、ナイロン製のものなども生産されています。これにより、ハアン村の製品は地元だけでなく、近隣の多くの省や都市へも出荷されています。

約50年間、この仕事に従事しているニン・ヴァン・ティンさん（65歳）は、次のように述べています。
(テープ)
「かつては農閑期の副収入として数軒が行う程度でしたが、市場の需要が高まり、他の職業に比べて安定した収入が得られるようになったことで、従事者が増えました。現在では、品質だけでなくデザイン性も高い新製品が登場しています」
現在、村では約100世帯、数百人の労働者が直接生産に携わっています。また、原料供給や輸送、行商などの関連雇用も創出されています。特筆すべきは、従事者の多くが50代から70代である点です。多くの住民にとって、これは単なる家業ではなく、安定した生活を支える柱となっています。
マイフー村農民協会のレ・ティエン・ルオン会長は次のように述べています。
(テープ)
「この伝統工芸に従事する住民の収入は比較的高く、多くの人が参加しています。ラオスから原料を買い付け、村内や南部各省へ供給する業者もおり、中には年間200トン以上の原料を扱う業者もいます。この工芸は有機原料を使用し、化学薬品を使わないため、環境にも優しいのが特徴です」
工業化が進み、多くの伝統工芸が衰退の危機に瀕する中、ハアン集落のススキほうき作りが活気を見せていることは、ベトナム農村に根ざした手仕事の力強い生命力を象徴しています。

[VOVWORLD]

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クアンニン省のブンヴィエン漁村

クアンニン省のブンヴィエン漁村

ハロン市の船着場を後にし、小型ボートは、ユネスコ国連教育科学文化機関から二度にわたり世界自然遺産に認定されたハロン湾のそびえ立つ石灰岩の山々の間を縫うように進んでいきます。壮大な自然が広がる中、喧騒とは無縁で、訪れる人の歩みを思わず止めさせる場所があります。それが、遺産の中心に静かに佇む安らぎの地、ブンヴィエン漁村です。     
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