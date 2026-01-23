ハイフォン・フードツアー

ハイフォン市の飲食文化の魅力を堪能するなら、やはり「フードツアー・ハイフォン」が一番です。



西北部山岳地帯にあるライチャウ省から訪れた観光客のフオンさんは、朝早くから友人に連れられ、カウダット通りにある有名な蟹入り麺料理「バインダークア」（蟹米粉麺）の店を訪れました。以前からその名を耳にしていたフオンさんは今日、初めて本場で味わうことができました。



ハイフォン市の名物料理

「このバインダー・クアは前から聞いていましたが、実際に食べてみると本当に素晴らしいですね。数百キロ移動して来たかいがありました。麺はコシがあって、スープは濃厚、蟹の風味も格別です。見た目からして贅沢な一杯です。」

バインダー・クアはフォーとは異なる茶色の太麺に、カニの味噌や出汁が詰まったカニの肉団子が入ったスープで、野菜も多く入っており、空芯菜やトマトなどと一緒に食べるのが一般的です。地元出身のヴー・マイン・トアンさんもまた、この料理の熱烈なファンです。

（テープ）

「私たちハイフォンの人々も、朝食は、いつもバインダー・クアです。ハイフォンから遠く離れ、食べられないと恋しくなります。友人が訪ねて来るたびに必ず案内する料理ですね。やはり本場ハイフォンでしかこの味は出せません。特にラッチチャイ通りの“チャイ・リン交差点”近くの店が一番おいしいと思います」



蟹入り麺料理と並び、ハイフォンならではのもう一つの名物が「辛口バインミー」です。これは小ぶりながら強烈な存在感を放つ軽食です。指2本ほどの大きさで、トッピングはハイフォン独自の製法で作られたパテで、それが味の決め手となっています。

ハイフォン市出身のグエン・ティ・バン・アンさんは次のように述べました。

（テープ）

「この辛口バインミーは昔からハイフォンにある名物です。形も大きさも、材料も、他の地域のバインミーとは全く違います。具はたくさんいりません。パテと少しのチリソースだけで十分です。小さく見えても、2〜3本食べればお腹いっぱいになりますよ」



そのほか、ハイフォンのフードツアーといえば、欠かせないのが「貝料理」です。地元の人々はもちろん、ベトナム各地で親しまれている貝料理ですが、本場ハイフォンで味わう一皿は格別です。種類豊富な貝と独自の調理法、さらに特製のタレが、この街ならではの風味を生み出しています。ハノイから貝を目当てに訪れた観光客、トゥー・チャンさんは次のように述べました。

（テープ）

「ハイフォンの貝料理の調理方法は本当にバラエティ豊かです。タマリンド炒めやココナッツ炒め、塩漬け卵黄焼きなど、それぞれに違う味わいがあります。味付けはしっかりしていて辛みも強く、思わず“ヒーヒー”言いながら食べるんですけど、それが楽しいんです。貝だけでなく、いろいろなおやつも楽しめます。どのお店もおいしくて、私にとっては満点の10点です」