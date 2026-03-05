ニンビン省で注目を集める新たな観光スポットであるトゥン・ウイ谷間

古都の面影を残すニンビン省の山々に囲まれた空間の中で、国内外の観光客の関心を集める新たな目的地が静かに存在感を高めています。
喧騒とは無縁のトゥン・ウイという谷間は、世界遺産の地に広がる“静寂のひととき”として、自然の美しさと歴史、スピリチュアル文化が調和する場所です。
年の始めに、ニンビン省が観光シーズンを迎え、チャンアン景観地、タムコック・ビックドン洞窟、バイディン寺といった定番スポットには多くの人が訪れます。その一方で、バイディン寺から数キロの場所にある静かな谷が、新たな立ち寄り先として注目されています。それがトゥン・ウイという谷間です。石灰岩の山々に囲まれ、澄んだ湖と古風な信仰建築が点在するこの谷間は、他の著名観光地とは異なる落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
上空から眺めるトゥン・ウイは、水墨画のような景観です。しかし、トゥン・ウイは景観だけでなく、地元の文化の体験も魅力です。
観光客はゴングの演奏を鑑賞したり、竹踊りやネム・コンといった民俗遊戯に参加したり、ムオン族の暮らしに触れることができます。こうした体験は、単なる観光にとどまらず、文化を知る旅へと広がります。ハノイから訪れた観光客は次のように述べました。
「美しい自然のほか、地元に住む少数民族ムオン族の文化空間を体験できることが最も魅力的でした。竹踊りや竹馬、ネム・コンなど、どれも新鮮で印象深い体験でした」
専門家によりますと、トゥン・ウイという谷間のような新たな観光地の登場は、ニンビン省の観光商品を多様化するとともに、混雑緩和にもつながるとしています。
ベトナム観光協会の会長であるブー・テー・ビン氏は次のように述べました。
「現在の投資価値と豊かな資源を踏まえれば、トゥン・ウイ谷間は2026年のベトナム観光を彩る明るい存在になるでしょう」
体験重視で持続可能な観光が求められる中、トゥン・ウイ谷間のような場所への関心は今後さらに高まりそうです。華美に飾ることなく、静けさと文化の深みで魅了するトゥン・ウイは、ニンビン省を含め、ベトナム観光地図における新たな有望スポットとして、着実に歩みを進めています。
(VOVWORLD)